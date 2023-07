Ex cantante de Ráfaga fue detenido en un video en vivo pero todo era falso: ¿qué fue lo que pasó?

El cantante de música tropical – y exintegrante de Ráfaga– Rodrigo Tapari protagonizó un confuso y preocupante episodio cuando este viernes, durante una transmisión en vivo de su cuenta de Instagram, sus seguidores vieron cómo lo que parecía un grupo armado lo detenía en Bolivia.

"¡No se qué pasó! En un rato les comunicamos la verdad. No entiendo nada", dice el video que compartió sobre las 21:00, en el que se lo ve tocando el piano hasta que un grupo armado se acerca a él.

“Tiene que acompañarnos, por favor", le dice uno de los tres hombres que ingresan con uniforme militar y la cara cubierta. "Estamos en vivo en mi Instagram, tranquilo. Usted me explica y no hay problema”, le responde Tapari en el video, divulgado en las redes de LAM, mientras los efectivos piden que no los graben y la situación empieza a escalar en tensión. Sin embargo la transmisión continúa hasta que suben a una camioneta negra que estaba estacionada en la puerta del restaurante en el que se encontraban.

Tapari en vivo y entran oficiales armados #LAM pic.twitter.com/kkNobRADM6 — ElEjercitoDeLAM (@elejercitodelam) July 11, 2023

El video rápidamente se viralizó y el cantante debió explicar lo que pasó. En diálogo con Crónica el músico dijo que estaba esperando para grabar un videoclip junto a un DJ de Bolivia cuando se vio rodeado por policías. “Me dijeron que hiciera un vivo para sumar público, y me pongo a hacer un vivo y de repente me cae todo este comando. Yo me asusto y cuando me meten en la camioneta me dicen ‘bajá la cámara, cortá’. Y ahí me dicen ‘Tranquilo, Rodrigo, que esto es parte del video’”, explicó.

“Le dije ‘No seas malo, que mi viejo tiene 85 años y mi mamá 70. No seas malo, avísame que les digo a mis familiares para sepan que estoy bien’. Me explicaron que si me avisaban lo de la policía no lo iba a saber actuar”, dijo entonces.

Luego compartió en su cuenta de Instagram una historia en la que intentó llevar tranquilidad a sus seguidores: "Mil disculpas a todos los que se asustaron y se sorprendieron igual que yo. Todo es parte de un videoclip para DJ B acá en Bolivia que nuestra productora nos invitó a participar. Gracias por sus mensajes!".