Ex primer ministro de Australia: “Reducción del arancel externo del Mercosur es una buena noticia para Uruguay”

John Howard, primer ministro de Australia entre 1996 y 2007, fue el actor principal en todo el proceso de reformas que le permitieron al país alcanzar los más elevados niveles de desarrollo; primero como líder de la oposición del gobierno del Partido Laboralista apoyando las reformas pro mercado que se comenzaron a implementar en la década de 1980, y luego profundizando las reformas como Primer Ministro del Partido Liberal.

“La baja de aranceles fue lo más importante en el proceso de Australia, en ese sentido creo que la reducción del arancel externo común del Mercosur es una buena noticia para Uruguay; así como también la flexibilización del tratado. Reducir la protección comercial y abrir la economía es la clave para salir de la trampa de ingreso medio en la que está Uruguay”, le dijo Howard al director ejecutivo de Ceres Ignacio Munyo durante su gira por ese país.

En la última cumbre del Mercosur en Asunción, se acordó la propuesta de Brasil de bajar el AEC del bloque en un 10% para una lista de 6.195 productos (87% de los productos de la Nomenclatura Común del Mercosur).

“El ingreso al CP-TPP (el acuerdo Trans Pacífico, del que es miembro Australia) sería una gran opción para Uruguay, para poder ingresar libre de aranceles al mercado japonés y canadiense. También sería positivo mejorar las condiciones de ingreso a China, siempre tendiendo mucho cuidado en la transparencia del acuerdo y lo que se le ofrece a China”, advirtió Howard.

El ex primer ministro australiano consideró que "contar con instituciones del gobierno que se dediquen de forma independiente a analizar las políticas de largo plazo (como es el caso de la Productivity Commission en Australia) son muy importantes en el proceso de reformas, pero la clave es la decisión política y la convicción de hacer los cambios necesarios para volver competitivo al país”.

El director ejecutivo de Ceres había participado previamente de un seminario especial en la sede de la Productivity Commission en Melbourne, junto con el presidente y todos los miembros del directorio de la institución. El objetivo fue analizar su aplicabilidad en Uruguay, obviamente con todos los cambios necesarios para apartar el concepto a la idiosincrasia nacional.

“La primera de todas las reformas fue la apertura comercial unilateral y gradual, que impulsó los cambios regulatorios necesarios en el mercado laboral, en la eficiencia de las empresas públicas y en la capacitación de los trabajadores”, enfatizó el ex primer ministro Howard.

En el transcurso de la reunión que duró más de una hora y fue el cierre de la misión de Munyo en Australia —organizada por la Embajada de Australia en Argentina, concurrente con Uruguay—, se manejaron conceptos muy similares a los de la primera de todas en Melbourne, con el ex ministro del Partido Laborista Martin Ferguson, quien fue presidente de la principal central sindical de Australia en el momento clave de las reformas.

Ferguson le había dicho a Munyo que “la clave del despegue de Australia fue la apertura comercial unilateral y flexibilización laboral con compensación a los trabajadores”.

Durante la semana, el director ejecutivo de Ceres mantuvo reuniones en Canberra con autoridades actuales de la principal central sindical (ACTU), del Departamento del Primer Ministro y su Gabinete, del Tesoro, y del Parlamento.

De esta forma, Munyo cerró una intensa gira que incluyó una quincena de reuniones en Melbourne, Canberra y Sidney, con el gobierno, sindicatos (Australian Council of Trade Unions, ACTU), cámaras empresariales (Business Council of Australia, BCA) y el Instituto Nacional de Carme australiano (Meat and Livestock Australia, MLA)— en el marco de una misión especializada diseñada para entender los detalles del “modelo australiano”.