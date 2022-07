Exclusivo: así es APAC, el torneo que World Rugby planea para Uruguay, Chile y los países del segundo nivel mundial

APAC, o Americas Pacific Asia Championship. Así es el nombre del torneo que World Rugby y los países del Tier 2 de las Américas y el Pacífico negocian para que vea la luz en 2024, el año siguiente al Mundial, según informaron a El Observador fuentes dirigenciales uruguayas e internacionales, y que para la región sustituiría a la extinta Américas Rugby Championship.

El CEO de World Rugby, Alan Gilpin, adelantó el dato del torneo regional en una entrevista con el medio británico The Guardian, en la que además dijo que los países del Tier 2 tendrán -en un futuro que no precisó- más tests de nivel como parte de la reorganización del calendario anual de test matches.

El torneo

Según pudo reconstruir El Observador, la APAC se jugará entre ocho equipos, divididos en dos conferencias: en la de América estarán Uruguay, Chile, Estados Unidos y Canadá, mientras que en la conferencia Pacífico estarán Fiji, Samoa, Tonga y Japón, aunque este último es el menos firme por su propia avanzada para ingresar a otras competencias como el Seis Naciones o el Rugby Championship, de lo que aún no hay nada concreto.

La inclusión de Chile ya estaba prevista desde antes de lograr la histórica clasificación al Mundial tras vencer a EEUU, pero eso ratifica la necesidad de darle competencias de mayor calidad.

En ese esquema los equipos jugarían dentro de su conferencia todos contra todos en tres fechas, y luego una o dos fechas de playoffs entre ambas competencias. Las fechas serían entre agosto y setiembre, en la misma ventana de fechas que The Rugby Championship (TRC).

La mención al TRC no es casual: la idea es que en algún momento ese torneo pueda oficiar como segunda división del Rugby Championship, con con promoción entre ambos niveles, aunque para eso deberían prosperar las negociaciones por una unificación global de calendario, que por ahora quedaron empantanadas. En lo inmediato el objetivo es darle a esos países del Tier 2 una plataforma de competencias de calidad por fuera de las ventanas de julio y noviembre.

La mayor oposición a una unificación de calendarios y de torneos con ascensos y descensos en el Tier1 y el Tier2 es de los países del Seis Naciones, que se niegan a abrir su competencia a los países que disputan el Rugby Europe Championship, el segundo nivel de competencias de Europa.

La APAC ya fue conversada entre World Rugby y las Uniones, y la mención de Gilpin ratifica el optimismo de que se termine concretando. Ahora las partes trabajan en varios aspectos de fuera de la cancha, como el comercial, para que pueda tener ingresos privados de buen nivel, sobre todo en televisión, que permitan alivianar costos para World Rugby y las Uniones, en un contexto económico complicado post pandemia, en el que WR tuvo que congelar varios torneos, como los mundiales juveniles o, en la región, la Américas Rugby Championship.

El torneo se regirá por la regla 9, que establece la obligatoriedad de los clubes para ceder a sus jugadores, pero de todos modos la idea es que sirva de plataforma de competencia a los jugadores que están en los planes de alto rendimiento locales de los países involucrados, especialmente los de Sudamérica y las islas del Pacifico, que desde este año tienen dos franquicias jugando el Super Rugby: Fijian Drua y Moana Pasifika. Japón también tiene la amplia mayoría de sus jugadores disputando su liga nacional, al igual que EEUU y Canadá en la Major League Rugby. Salvo Japón, el resto de los países tienen un problema serio: la falta de competencias de nivel en el segundo semestre para sus jugadores de alto rendimiento, por lo que la APAC serviría para llenar ese hueco.

Para julio y noviembre, además, el plan es retomar los cruces entre países Tier 1 y Tier 2, que había sido un compromiso asumido en el Acuerdos de San Francisco de 2017, pero que de a poco se transformó en letra muerta. Para lo que queda de 2022 y 2023 el panorama es peor: por ejemplo Uruguay no tendrá más tests ante Tier 1 hasta después del Mundial, con lo que en cuatro años habrá tenido solo una oportunidad de enfrentar a un de país top: Italia, con el que perdió 17-10 en un encuentro disputado en noviembre de 2021 en Florencia.

Para noviembre Uruguay tendrá tres test matches en Europa ante países del Tier 2: dos de visitante ante Georgia y Rumania, y uno en terreno neutral ante Samoa. Con Samoa estaba previsto un test en noviembre de 2021 pero los isleños se bajaron por restricciones covid. Contra Rumania será el cuarto test en un año

El segundo semestre de Los Teros

Sin torneos oficiales, en el segundo semestre de este año hay un hueco de competencias para los jugadores contratados por la Unión de Rugby del Uruguay, que en el primer semestre jugaron por Peñarol. Por ahora, además de la ventana de noviembre, sólo está prevista la Americas Pacific Challenge, en octubre ante equipos de Sudamérica y Norteamérica, que será para selecciones sub23 con cinco refuerzos mayores.

¿Qué pasará desde ahora hasta principios de octubre? El plantel tendrá tres semanas de vacaciones tras un primer semestre muy intenso, que incluyó la Slar, un viaje a Japón para dos tests y dos partidos más a la vuelta ante Rumania. Luego, en agosto habrá una pretemporada para algunos jugadores, mientras que varios de los backs pasarán al seven a preparar un semestre intenso en esa modalidad, que incluye el Challenger Series de agosto en Chile, entre el 12 y el 14 de agosto y el Mundial de Sudáfrica , entre el 9 y el 11 de setiembre. En el medio, el plantel realizará una preparación especial en el Centro de Alto Rendimiento de Chula Vista, Estados Unidos, donde se prepara la selección de seven de ese país.

La URU decidió bajarse del torneo de selecciones sub23 que iba a disputar en agosto ante los sub23 de Fiji, Samoa y Tonga, debido a que el la URU debía gastar mucho para completar la inversión de WR. Además el torneo tenía reparos de algunos clubes locales que se oponían a perder varios jugadores en medio de la temporada.

Teritos

En otro orden, a fines entre el 13 y el 23 de agosto la M20 Uruguay viaja a Canadá a jugar ante el local, Chile y Zimbabwe un torneo amistoso. EEUU fue invitado pero declinó el llamado.

En cuanto a los mayores, la URU busca algún partido en setiembre para llenar el vacío de competencias para los que no vayan al seven. Los jugadores jóvenes de Los Teros que no tienen contrato con la URU podrán volver a sus clubes durante algunas semanas. Además, aún hay posibilidad de que algunos se vayan a Europa a acompañar a los siete que hoy están jugando allá: Santiago Arata (Castres), Manuel Leindekar (Bayonne), Germán Kessler (Provence), Nicolás Freitas (Vannes), Agustín Ornmaechea (Niza), Felipe Berchesi (Dax) y Franco Lamanna (Mogliano).

Algunos aprovecharán el parate para ponerse a punto físicamente, como Ignacio Dotti, que ha atravesado varias lesiones. Un regreso importante será el del segunda línea Felipe Aliaga, que se perdió el primer semestre por una lesión de hombro que lo obligó a pasar por el quirófano. En cambio, el que viene complicado es Juan Juan Garese, que se está recuperando de una lesión de espalda que lo llevó a dejar al menos por ahora el sistema de alto rendimiento y que tampoco está jugando por su club Carrasco Polo.