Exdirector de Energía: Gas Sayago “era rentable” aun sin Argentina y “los estudios están disponibles”

Exdirector nacional de Energía Ramón Méndez (2008-2015) afirmó ante la Justicia que el proyecto de Gas Sayago había sido avalado por los informes técnicos que aseguraban la conveniencia de la instalación de la regasificadora y apuntó contra el exdirector blanco de UTE Enrique Antía. Según dijo su negativa, y la de otros integrantes del directorio de UTE, puede ameritar un juicio contra el Estado, por parte de OAS, la empresa que “tuvo un golpe” gracias a la “actitud” de “algunos directores”, sostuvo el exjerarca frenteamplista.

“No me resulta para nada sorprendente que en este caso una empresa como OAS que tuvo un golpe por las actitudes que tomaron algunos directores, busque tratar de recuperar parte del dinero que perdió e intente realizar un juicio. No me sorprende pero habrá que esperar”, dijo Méndez durante la audiencia, según el acta al que accedió El Observador. Allí el exdirector expuso que GNLS –empresa que subcontrató a OAS para el proyecto– “al abandonarlo tuvo que pagarle al Estado US$ 100 millones de resarcimiento por haber incumplido el contrato”.

Para Méndez, que declaró como testigo, se trató de un efecto dominó desde los integrantes –en ese momento de oposición– de los directorios de UTE y Ancap, que imposibilitaron la concreción de Gas Sayago como se planificó durante el gobierno de José Mujica (2010-2015). En ese sentido, Méndez pidió que la Justicia le pregunte a Antía “por qué no apoyó la decisión fundamentada”, en todo caso “para ver si su oposición no está fundamentada en aspectos puramente políticos”, en mayo de 2013.

Tanto Antía como otros exjerarcas que no acompañaron el proyecto declararon estos días en el juzgado de Juan Carlos Gómez (Ciudad Vieja, Montevideo) que faltaron informes técnicos que respaldaran la viabilidad de la inversión. Sin embargo, Méndez afirmó que “todo el proceso de transformación energética que vivió nuestro país fue sustentado por un formidable equipo técnico de la Dirección Nacional de Energía”, y prosiguió mencionando abogados, economistas, contadores, ingenieros agrónomos, comunicadores, químicos, estadísticos, entre otros, que trabajaron para esos estudios.

Reafirmó que UTE y Ancap “realizaron un profundo análisis de la planificación energética, el mercado posible, las ventajas económicas, las ambientales”. “El proyecto y los estudios fueron fundamentales para validar el proyecto”, expuso en la audiencia, e insistió en que el llamado para construir la regasificadora “fue votado por unanimidad de los directorios” de las dos empresas.

Eso “prueba la contundencia de los análisis realizados y la pertinencia del proyecto”, añadió. Mencionó una comisión que fue creada para ese fin, de la que participaron 21 expertos de siete organismos. En esa instancia se aconsejó “por unanimidad al directorio de Gas Sayago”, según Méndez.

“En el momento en que se crea Gas Sayago, no solo es una decisión adoptada en unanimidad de los directorio de UTE y Ancap, sino que tanto el gobierno de aquel entonces como la oposición del momento integraron en igualdad de miembros el directorio de la empresa”, señaló, haciendo referencia al “acuerdo multipartidario” de ese año 2013. Sin embargo, algunos aspectos no fueron acompañados.

Denunciante

Jorge Barrera, afirmó que “la regasificadora fracasó y eso es un hecho inobjetable con las pérdidas millonarias que generó en perjuicio de Estado”. Así lo dijo en rueda de prensa ante los periodistas.



Y cuestionó que “si OAS fue la responsable del fracaso y se rescindió el vínculo en marzo de 2015, por qué se siguió adelante con el proyecto generando más gastos y pérdidas”, se preguntó en respuesta a lo que declaró Méndez. Para el abogado, “eso es la prueba más clara de las decisiones caprichosas y arbitrarias”.



El caso es investigado en la Justicia luego de que las actuales autoridades de UTE presentaron este año una denuncia ante la sospecha de irregularidades en el proceso de la planta regasificadora, gestionada por la paraestatal Gas Sayago, que perteneció en un 80% a Ancap y en un 20% a UTE. Otros exjerarcas y actores políticos comparecieron el jueves y viernes de la semana pasada, así como también este martes.



La participación de Argentina

Méndez reafirmó que no era necesaria la participación de Argentina. Por entonces “se intentó que Argentina se asociara porque daba mejor fidelización” pero “el hecho de que Argentina no participara de la inversión no disminuía en nada la pertinencia del proyecto”, apuntó.

Agregó: “Desde mi punto de vista es absolutamente claro que el proyecto de la regasificadora no precisaba de Argentina para poder realizarse (...) Los estudios que existen y están disponibles muestran que la regasificadora era rentable aun si no se le vendiera un solo metro cúbico a Argentina. Solo el mercado uruguayo era suficiente para pagar el costo, generando ganancias positivas para el país”. Y añadió que, “si uno hace la cuenta indicada por empresa (en referencia a UTE y Ancap) puede tener un resultado pero, si se mira la cuenta país el resultado no es el mismo”.

En base a los estudios aseguró que Uruguay iba a tener “excedentes”. “Íbamos a tener más metros cúbicos disponibles que nuestra demanda interna y por eso le íbamos a poder vender al mercado argentino”, remarcó.

“El mundo va hacia el gas natural. Uruguay va a precisar en el futuro un respaldo para su energía renovable y ese respaldo deberá venir. Por el gas natural, por lo que como simple ciudadano me parece razonable que se hayan agotado las instancias para buscar la forma en que Uruguay acceda al gas natural”, consideró.

Además lamentó la negativa de algunos integrantes del directorio, y dijo que “era necesario un llamado a licitación y votar en 2013 afirmativamente el contrato que firmaría Gas Sayago con GNLS”. GNLS es la empresa cuyos accionistas construyeron los 71 pilotes del proyecto, que hoy descansan sobre las aguas del Río de la Plata, frente a la costa, señaló el exdirector. Eso es “parte de las pérdidas que tuvo que asumir la empresa”, dijo. Y recordó el posible juicio.

Pilotes de Gas Sayago sobre aguas del Río de la Plata

Sobre las contrataciones vinculadas al proyecto y las cifras que se conocieron a raíz de auditorías, Méndez apuntó: “Estos montos que parecen muy grandes son números absolutamente adecuados, típicos de los asesoramientos que cualquier empres pública o privada a nivel mundial precisa para respaldar una inversión superior a los US$ 1.000 millones”.

Consultado acerca de si existieron influencias o intermediaciones de parte de funcionarios de Brasil a sus pares uruguayos, a favor de la contratación de la empresa OAS, dijo que no le consta “ningún tipo de intermediación”. La pregunta surgió a raíz de que Gonzalo Casaravilla, expresidente de UTE, indagado en el caso, dijera el jueves pasado que “el proyecto fracasó por el Lava Jato” brasileño.

Méndez indicó que desde la Presidencia de Mujica tenía “mandatos generales, pero uno de ellos era tomar decisiones bajo las más estrictas indicaciones técnicas”. “Cuando tuve un informe técnico no se me pasó por la cabeza transformarlo en un informe político, sino que comuniqué el resultado de ese análisis”, aseguró.

Además recordó que el proyecto fue auditado por el estudio Posadas, Posadas & Vecino, “donde no se puede sospechar una connivencia ideológica”, argumentó.