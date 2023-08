Exfigura de Nacional y de la selección, Waldemar Victorino, está internado tras intentar suicidarse

El exfutbolista de Nacional, figura y goleador, Waldemar Victorino está internado en estado delicado con muerte cerebral luego de un intento de suicidio, informó Telemundo y confirmó Referí.

A los 71 años, Victorino había sido reconocido este año como una de las Glorias Celestes para la Asociación Uruguaya de Fútbol y se mantenía en el mismo peso que cuando jugaba en base a un entrenamiento diario, según comentó en ese momento a Referí.

Victorino le dio mucho al fútbol uruguayo y en un período de seis meses, desde agosto de 1980 a febrero de 1981, fue el hombre de los goles decisivos de Nacional y la selección.

En ese período anotó con un cabezazo el tanto que le dio la Libertadores de 1980 a Nacional.

Victorino anotó los dos goles más importantes de Nacional en 1980 y 1981

Con otro golpe de cabeza, en enero de 1981, consiguió el título de la Copa de Oro para Uruguay ante Brasil.

El 11 de febrero de 1981 de ese año le marcó a Nottingham Forest y le dio a los tricolores la primera Copa Intercontinental disputada en Japón, la segunda en el historial del club.

La Asociación Uruguaya de Entrenadores de Fútbol deseó una pronta recuperación a quien es uno de sus socios.

Deseamos fervientemente desde Audef que Waldemar Victorino salga de esta situación angustiante que sacude a todo el fútbol uruguayo.

En una entrevista que brindó a Referí en 2021, el exgoleador repasó algunos momentos de su vida, de su carrera y recordó anécdotas.

¿Cómo fue su infancia de Waldemar Victorino?

"Jugando en La Boyada en el Cerro. Fui a la Primaria, me mudé del Cerro, jugué en la Quinta de Cerro un año y dejé de jugar por el trabajo para ayudar a mis padres. Con los años, pude mudarme a Pocitos y Punta Carretas, pero volví al Cerro porque es el que considero mi barrio de toda la vida".

Antes de jugar al fútbol, fue limpiavidrios y trabajó en el mercado

Previo a su etapa como futbolista fue limpiavidrios "en bancos y en otros negocios". Dijo a Referí que también trabajó al mismo tiempo en el Mercado Modelo y en el Mercado Agrícola. "Cargaba cajones para camiones toda la madrugada: bolsas de papas, boniatos, mandarinas, manzanas. Terminaba al otro día a las 2 de la tarde. Al Mercado Agrícola iba martes y jueves, y al Modelo, lunes, miércoles y viernes. Ayudaba a mis viejos, pero con 14 años ya quería comprarme alguna camisita nueva, zapatitos…"

Su debut en el fútbol fue en la B, en Progreso a los 22 años. "Me vino a buscar un amigo para ir a jugar en Progreso. Yo no quería porque ya tenía 22 años. Estaba a prueba y jugaba como mediocampista. Me pusieron de “9” y le ganamos 2-0 a Basáñez con dos goles míos. Me pidieron que siguiera yendo, hablé con mi jefe y me dio autorización, pero tenía que ir todos los días a trabajar con el plantel de animales". En ese momento era adiestrador de perros pastores alemanes en el ejército.

Victorino y la imagen del gol con la selección

Luego pasó a River Plate y rechazó jugar en Peñarol. "Vino el presidente Castro Quintela y me dijo: “Preparate que te vas a Peñarol”. Yo le contesté: “Mire, no quiero faltarle el respeto, pero a Peñarol no voy, porque soy demasiado hincha de Nacional. No me siento tener que ponerme la camiseta, ir a Los Aromos o a Las Acacias. No”. Y a los 10 días vino y me preguntó: “¿A Nacional vas?”, y le respondí: “Sí, ¿a dónde hay que firmar?”.

Nació el 22 de mayo de 1952 y los éxitos en Nacional y la selección lo encontraron en su madurez deportiva, cuando pisaba los 30 años.

Una anécdota: "Cuando nos fuimos a jugar la final de Japón por la Copa Intercontinental. Walter Haynes era el utilero, pero yo siempre me llevaba mis zapatos. Salimos hacia Los Ángeles en donde hacíamos la primera escala grande y me di cuenta de que me había llevado dos zapatos izquierdos. Hay que tener en cuenta que era otra época. Los zapatos los traíamos de Argentina. Comprarlos acá era muy difícil porque eran muy caros y no había de esa calidad. En Los Ángeles, un amigo mío del Cerro al que le decíamos “Mala racha”, me consiguió un zapato derecho; yo calzaba 39. Y no sé por dónde fue, pero me consiguió uno. Era uno de una marca y otro de otra, con tapones intercambiables que recién salían. Jugué con uno que me apretaba más que el otro, y tuve la suerte de hacer el gol que nos dio la copa".