Exfutbolista uruguayo que veía a Morabito en la cárcel también visitó a González Valencia

El exfutbolista y entrenador uruguayo, Marcelo Saralegui, visitaba tanto al narcotraficante Rocco Morabito preso en la cárcel central como al narco mexicano Gerardo González Valencia recluido en un contenedor en la sede de la Guardia Republicana. Según se desprende de un fragmento del registro de visitas al que accedió El Observador, Saralegui visitó al menos una vez al narco conocido como "El Cuini", capturado en Uruguay en abril del 2016 y extraditado en mayo del 2020 a Estados Unidos.

El registro de visitas se tomaba a mano, anotando nombre completo, cédula de identidad del visitante y horario del encuentro. El horario de visitas iba de 14 a 17 horas, correspondiente al régimen de "detenido administrativo" en el que se encontraba a la espera del juicio para la extradición. Las anotaciones forman parte del voluminoso expediente que compone la carpeta fiscal.

Consultado por El Observador, Saralegui aseguró que no tenía "nada para aclarar" y que a ambos "los conocía desde hace muchísimo tiempo", que le "tiraron coches en la alquiladora" que gestionaba. "Si en Uruguay el Ministerio del Interior no sabía quiénes eran, no iba a saber yo", dijo y explicó que en "veintipico de años" tuvo clientes de nacionalidades diversas. Saralegui señaló que mantuvo un vínculo de "amistad" y que para él "eran tipos comunes y corrientes".

El programa Otra Mirada de Canal 4 había informado en junio de 2022 que el exdirector técnico de Colón de Santa Fe –cesado la semana pasada por los malos resultados– había visitado 17 veces a Morabito en la Cárcel Central. El líder de la "N'Drangheta" había sido capturado en setiembre de 2017 (casi un año y medio después que el mexicano) y se fugó de ese centro en junio de 2019, aunque sería nuevamente detenido dos años después en Brasil.

Además de la pareja, a González Valencia lo visitaban el cónsul mexicano, el cónsul norteamericano y el licenciado Martin Correa que era el encargado del área de migrantes del INR, según contó ante la fiscalía el exdirector de la Guardia Republicana Alfredo Clavijo, indagado en la causa por la fuga de Morabito.

Las visitas para tener encuentros conyugales del narco mexicano a la prisión en la que estaba preso Morabito –donde llegaron a coincidir en al menos un encuentro– estuvieron bajo la lupa del fiscal Ricardo Lackner, que hasta hace un mes estaba al frente de la investigación por la fuga del italiano. Además de a Clavijo, el fiscal citó como indagado por ese caso al exdirector nacional de Policía, Mario Layera. Ambos fueron jerarcas de la administración de Eduardo Bonomi en el Ministerio del Interior.

¿Quién es el responsable?

Layera arremetió este martes contra el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) por ser la autoridad responsable de autorizar las 13 visitas "conyugales" de "El Cuini" a la Cárcel Central. "El comisario general Gonzalo Larrosa era el director en el momento que se resuelven las visitas", afirmó el exjerarca en entrevista con Desayunos Informales (Canal 12).

Y enfatizó en el hecho que ni Larrosa ni ninguna autoridad del INR, a su entender "las personas que adoptaron esa resolución" de las visitas, fueron citados por el caso. "Al menos habría que escucharlos", manifestó.

Larrosa estuvo a cargo del Instituto desde marzo de 2017 hasta noviembre de 2018. Fue destituido ese mes luego de que se conociera que brindó información falsa respecto a la muerte de un interno, y hoy es jefe de Policía de Flores.

Layera aseguró que estaba al tanto de las "visitas conyugales" de González Valencia a la Cárcel Central, aunque puntualizó que nunca se enteró de sus reuniones con Morabito. También enfatizó que no responsabiliza a Bonomi por lo sucedido.

Consultado directamente sobre si entiende que la responsabilidad en última instancia era del ministro, contestó: "No lo puedo decir, porque la resolución sí (dependía de él); ahora, bajo qué precepto la tomó, no sé. Porque se supone que él está asesorado por autoridades del INR. Cómo la tomó (la decisión), no lo puedo decir, lo tendría que decir él", finalizó.

Sin embargo, ante la Fiscalía el director de Policía dio una versión con algunos matices. El pasado 15 de diciembre en la audiencia, cuyo audio divulgó El País, dijo: "La primera vez, cuando se adopta la resolución de que iba a haber ese traslado, se planteó el tema como una novedad. Yo expresé que era una situación muy compleja, peligrosa, por toda la cadena de información que se tenía, siguiendo la ruta conceptual de por qué fue alojado en la Guardia Republicana. Pero el ministro me dijo que había una situación de derechos humanos que estaba afectando al detenido y que no se podía salvar. En ese caso le manifesté que como todo traslado –el momento más peligroso es cuando el juez fija audiencia previa– establecimos y el ministro estuvo de acuerdo que las salidas fueran con los máximos recursos de la Guardia y que si se requerían apoyos, se hiciera. Pero la responsabilidad en este caso es política, para mí".

En tanto, durante su comparecencia en Fiscalía, Clavijo (ex Guardia Republicana) había apuntado que Layera siempre era informado antes de cada traslado, aunque aseguró que el subdirector administrativo del INR, Gerardo Vidarte, y Mary González, entones directora de Cárcel Central, eran quiénes les decían el día y la hora a la que tenían que llevarlo para las supuestas visitas conyugales.

Desde la cúpula de la cartera –que en el anterior gobierno condujo el MPP– ponen la lupa en esas autoridades que aún no fueron convocadas por Fiscalía.

"Sin perjuicio de la responsabilidad política que les cupo a las autoridades políticas, es indudable que la gestión operativa recae en las autoridades penitenciarias; desde la propia dirección de Cárcel Central, pasando por la subdirección operativa y la del mismo director nacional del INR del momento", escribió en su blog el exdirector de la Unidad de Comunicación del Ministerio del Interior, Fernando Gil, actual asesor del senador Charles Carrera.

El exjerarca opinó que "extrañamente" la instancia se produce "a un año de la desaparición física de Bonomi, lo que parece más una pretendida intención de manchar su memoria que una simple casualidad".

La explicación de Layera

El exdirector de la Policía repasó en diálogo con El Observador la estructura de Interior que, según entiende, lo exime de responsabilidad. Mario Layera señaló que como "número cuatro" de la cartera –detrás del ministro, subsecretario y director de secretaría– por ley orgánica "no tiene injerencia en la política carcelaria y en la gestión de la cárcel, porque el INR depende directamente del Ministerio del Interior". Tampoco, dijo Layera, la Guardia Republicana y la Dirección de Asuntos Internos dependen de la Policía Nacional.

El exdirector nacional relató que Bonomi había instaurado la "formalidad" de mantener reuniones semanales con las cinco principales autoridades policiales y cinco políticas, y que en ese gabinete no estaba la dirección del INR. "En el caso de González Valencia, el sistema resuelve autorizar visitas conyugales a la Cárcel Central a solicitud de este hombre (preso en un contenedor de la Republicana). Esa decisión ya venía dispuesta cuando se presenta en el gabinete, donde participamos los directores. Cuando llegó ya había sido adoptada, y lo que se nos comunica es que había que preparar un dispositivo de seguridad para hacer esos traslados. En ningún momento se define ahí esa situación. El dispositivo de seguridad sí corresponde que lo determinara yo, entonces yo tenía que coordinar con el director de la Guardia Republicana (Alfredo Clavijo) para hacer ese traslado", declaró.

Carlos Pazos

Mario Layera, exdirector nacional de Policía

"En un momento se comienza a investigar que durante las visitas existían irregularidades, que González Valencia se reunía con Morabito, y ahí se sospecha de un acto de corrupción. Pero, ¿quién tiene que ser la persona investigada? Es la gestión carcelaria. Sin embargo se pretende dirimir la situación con el director de la Guardia Republicana y el director de la Policía Nacional, y en ningún momento se indaga a los directores del INR. Está faltando esa pata, a mí me hacen preguntas que yo no puedo responder", afirmó.

Layera reivindicó que "no hubo problemas" con los traslados de su competencia: "Sin embargo, acá parece que nosotros cometimos actos de corrupción porque los trasladamos", dijo. Consultado si podría haber intercedido dentro de lo que pasaba en Cárcel Central, apuntó: "Las funciones están repartidas, yo no voy a inspeccionar una cárcel, no voy a hacer requisas".