Exintegrante de la Jutep contó detalles del caso Toma que generó polémica en el organismo

El exintegrante de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Daniel Borrelli, se refirió a la investigación por los viajes del exsecretario de Presidencia, Miguel Ángel Toma, que dividió la opinión en el organismo.

Cuando se reintegró de su licencia, el titular de la Jutep, Ricardo Gil Iribarne, consideró que se debió solicitar a Presidencia de la República información no incluida en la respuesta recibida de parte de Toma, aunque no estuvo presente cuando los otros jerarcas dieron por "satisfactoria en todos sus términos" la respuesta elaborada, según publicó Búsqueda a partir de un pedido de acceso a la información publica.

Borrelli comentó cómo se tomó la resolución en enero de este año. "A fines del año pasado recibí un email de una persona que me dijo que había sido funcionario mío en el ministerio, supongo que en el Ministerio del Interior, que fue donde yo trabajé, y que estaban pasando cosas raras en Presidencia", contó a Telemundo.

En concreto, esta persona alertó al integrante de la Jutep que Toma había viajado "en un par de oportunidades" con dos funcionarias "que en realidad iban a pasear".

Borrelli señaló que el informante no proporcionó nombres ni fechas de los viajes. "Cuando pedimos el informe, y estaba Gil Iribarne presente, dimos como palos a ciegas. No teníamos elementos claros, el e-mail era muy confuso, muy primario, sin explicaciones".

Para comenzar, solicitaron informes a Presidencia, que fueron respondidos cuando el presidente de la Jutep estaba de licencia. "Lo estudiamos con Matilde Rodríguez (exvocal) y entendimos que la Presidencia había contestado correctamente a nuestras preguntas, que no eran muy precisas. Además Matilde y yo quedamos tranquilos porque hubo una intervención del jefe de Contaduría de Presidencia, que tiene que rendir cuentas al Tribunal de Cuentas de la República. Cuando vimos eso, entendimos que si él no había encontrado ninguna irregularidad y nos hubiese pasado a nosotros su duda, decidimos aprobarlo", argumentó.

Allí comenzaron las discrepancias entre los integrantes de la Jutep. Gil iribarne se sorprendió por la rapidez con la que se dilucidó sobre el asunto durante su ausencia. “Siempre pasábamos unos días para leer (los informes), se le pedía asesoramiento a la asesoría letrada. Ahí se hizo al toque, el mismo día”, dijo al diario El País.

Borrelli respondió que Gil Iribarne "se viste de héroe" porque cuando se reintegró de la licencia les comentó que no estaba de acuerdo con que lo hubieran contestado tan rápido y no fuera enviado a Jurídica. "Yo tengo 40 años de abogado, fui fiscal, fui juez, fui profesor de facultad y estuve tres año en la Jutep. Entendí que no era necesario pasarlo a Jurídica. Pero le ofrezco, porque tenemos una buena relación, que él pida la reconsideración del tema y yo le hago lugar. Yo le dije que hablábamos con Matilde, que ella tampoco iba a tener problema. Le ofrecí mi voto para reconsiderar el tema, me dijo que no, que ya estaba firmado. Cuando terminamos la reunión, a las dos horas, le volví a insistir. Y me dijo otra vez que no. Entonces no me gusta que se vistan de héroes con el diario del lunes", comentó.

Dos investigaciones

Ariel Sánchez, subdirector de la Oficina Nacional del Servicio Civil, anunció que será el instructor de la investigación administrativa iniciada contra Toma por las misiones oficiales que realizó a Roma (Italia) en 2019, junto con una contadora del gobierno que lo acompañó sin una debida justificación.

El presidente de la República, Luis Lacalle Pou, había anunciado este viernes que Toma sería investigado, y Sánchez explicó, este lunes en una rueda de prensa, algunos detalles del proceso administrativo abierto y que cuenta con 60 días de plazo. Dijo que puede citar a "cualquier ciudadano" durante la indagatoria, y que el expresidente Tabaré Vázquez puede ser uno de los que comparezcan.

En paralelo a este proceso, el fiscal de Delitos Económicos, Ricardo Lackner, también analizará si Toma no incurrió en algún delito contra la administración pública –como abuso de funciones o conjunción de interés personal y público– al haber viajado en julio y diciembre del año pasado a Italia con Giuliana Pérez Muñiz, funcionaria de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft).