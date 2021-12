Exjerarcas de Secundaria demandan a la actual directora Jennifer Cherro

Los exintengrantes del Consejo de Educación Secundaria, Celsa Puente y Javier Landoni, iniciaron un juicio civil contra la actual directora de Secundaria, Jennifer Cherro, debido a sus "acusaciones falsas y opiniones denostativas, difamantes y agraviantes” que se dieron durante 2021 en relación a las licencias sindicales, informó La Diaria y confirmó El Observador.

Puente y Landoni consideran que Cherro divulgó actuaciones de la ANEP de carácter reservado, por lo que violó el el artículo 171 de la Ordenanza 10 de la ANEP. A su vez, manifestaron, en el escrito que presentaron la conducta de Cherro afectó gravemente en su "honor", su "imagen pública", la "vida personal y profesional" y en su "vida de relación", causándoles "gravísimos perjuicios inmateriales".

"Somos docentes de carrera que hemos trabajado siempre con convicción, dedicación y compromiso con el bien común. Sin embargo, estamos siendo sometidos a una notoria campaña de desprestigio y a una fabulación que ha dañado seriamente nuestros derechos. Hemos asistido al espectáculo doloroso dado en la prensa cada día y vemos como nuestras familias han sufrido las consecuencias de la injusta exposición y acoso a la que se nos somete permanentemente", sostuvieron.

Ambos denunciantes piden la suma de U$$50 mil por los daños ocasionados. Además de Cherro también fue demandada la ex directora del Liceo 1 de San José, Miriam Arnejo, y la Administración Nacional de Enseñanza Pública (ANEP).

Cherro había sostenido que las licencias sindicales que se había tomado el dirigente de Fenapes, Marcel Slamovitz, que motivó una comisión investigadora en el Parlamento, habían tenido el apoyo de los exjerarcas de Secundaria. "Las actas que tiene la comisión investigadora demuestran que conocían la situación y que la directora Arnejo había comunicado la situación especialmente a la exdirectora general Celsa Puente. Sin embargo, no se tomó (una decisión). Esto debería haber terminado. Si se me da esa situación yo saco una resolución y digo si avalo o no avalo esa situación, pero le saco la responsabilidad a los directores de liceo que tienen una situación jerárquica".

A su vez, según los demandantes había sostenido que se habían amparado en el artículo 70-10 del Estatuto de Funcionario Docente para otorgar las licencias sindicales. "Es falso. Jamás justificamos licencias sindicales al amparo del art. 70.10 del Estatuto del Funcionario Docente", aseguraron los demandantes en el escrito.

"El (artículo) 70-10 para mí no corre. Va a seguir funcionando porque pertenece al Estatuto del Funcionario Docente, pero aprovecho la oportunidad para decirles a todos los liceos del país, a los directores e inspectores que en la administración de Cherro la justificación de actividades sindicales por artículo 70-10 no se va a permitir ni avalar. Y si hay que sacar un acto administrativo lo voy a hacer, porque acá yo quiero ser ordenada", sostuvo Cherro a Desayunos Informales, de Canal 12, en julio de este año.