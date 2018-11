Exor apeló sentencia para reclamarle más dinero a ANCAP

Exor presentó este miércoles ante la Justicia de lo Contencioso Administrativo un recurso de apelación contra la sentencia que obligó a que ANCAP le pague US$ 5,6 millones más intereses, por el incumplimiento de un contrato celebrado en 2014 en el que la multinacional oficiaría como intermediaria en el pago de la deuda que el ente petrolero mantenía con PDVSA. Si bien el juez Carlos Waldemar Aguirre había amparado parcialmente la demanda de Exor al fijar un monto que el ente debía pagar para resarcir a la compañía, esa cifra fue muy inferior a los US$ 34 millones que habían reclamado en la demanda inicia.

La firma demandante había participado durante la gestión del expresidente de la compañía Raúl Sendic del armado de una ingeniería financiera que le permitiría a ANCAP pagar anticipadamente la deuda que mantenía con Pdvsa, cuyo monto ascendía a US$ 800 millones, y al mismo tiempo lograr una quita que se tradujera en ahorro para la empresa uruguaya.

Sin embargo, a último momento, se decidió prescindir de los servicios de Exor y en su lugar participó del negocio el Banco del Tesoro de Venezuela. La empresa decidió demandar a ANCAP porque si bien se utilizó la misma ingeniería que había ideado, nunca se le pagó por ese servicio.

La empresa le había reclamado al Estado US$ 34 millones por el incumplimiento en dos contratos, uno celebrado en 2012 y el otro en 2014. Pero la justicia entendió que sobre el convenio que la firma alega que existió en 2012 no hay pruebas, pero sí sobre el celebrado en 2014. Es este último el que preveía una multa de US$ 5,6 millones más intereses (cifra que asciende hasta los US$ 7 millones) en caso de incumplimiento, monto que la Justicia de primera instancia resolvió que ANCAP debería pagar.

Sin embargo, este resultado no conformó a la empresa, por lo que con la apelación presentada este miércoles se buscará que un Tribunal de Apelaciones dé por válido el contrato que la firma asegura que se celebró en 2012.

Por su parte, ANCAP presentó a finales de octubre un recurso de apelación con el objetivo de trasladar la responsabilidad del ente en el no cumplimiento del contrato de 2014 al Poder Ejecutivo. De hecho, según informó El País, en un capítulo titulado “Responsabilidad del Poder Ejecutivo” los abogados de ANCAP señalan que en su sentencia el juez no tuvo en cuenta la participación del Poder Ejecutivo en las negociaciones entre Pdvsa y Exor, la cual de no haber existido se hubiera ejecutado a satisfacción .

El pago pare evitar la demanda

Cuando se supo de la demanda que presentaba Exor, en 2014, Jurídica de ANCAP advirtió que existía posibilidades de perder el juicio sobre el segundo contrato, pero no sobre el primero. Por eso, en 2015 Exor acordó con el directorio que si le pagaban US$ 3,1 millones retiraría el reclamo ante la Justicia. Con la recomendación de Jurídica del ente petrolero, el directorio aprobó en 2015 realizar aquella transacción, pero el actual directorio del ente, liderado por su presidenta Marta Jara, nunca llegó a ejecutar ese pago.

Una de las razones para no haber pagado los US$ 3,1 millones que la empresa pedía para terminar con la disputa judicial, es que aquel gasto había sido observado por el Tribunal de Cuentas el 3 de mayo de 2016.

Ahora el caso continuará en un tribunal de apelaciones que hasta el momento no fue definido. En esa instancia la Justicia podrá confirmar la sentencia de primera instancia o bien exonerar de cualquier gasto a ANCAP, si le dan la razón al ente petrolero, o por el contrario, elevar el monto que la empresa estatal deberá abonarle a la multinacional.

En caso de que se dé este último escenario, el monto no necesariamente será de US$ 34 millones, como había reclamado Exor inicialmente, sino que se definirá en un nuevo juicio cuyo objeto será el de establecer la cantidad de dinero que ANCAP debería pagar para reparar el daño causado a la multinacional.