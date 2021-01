Exportaciones a Brasil fueron similares, pero se desplomaron las importaciones

Por Daniel Machado (*), especial para El Observador

A pesar de la pandemia de coronavirus (covid-19) que afecta a todo el planeta y genera consecuencias en las relaciones económicas, las exportaciones de Uruguay a Brasil en 2020 prácticamente mantuvieron el mismo nivel de 2019, con una variación negativa de apenas 0,2%. Por su parte, las importaciones que Uruguay hace del país vecino se desplomaron 28,9% y cerraron el año pasado en el menor valor registrado desde 2010.

Los datos fueron provistos por el sistema Comex Stat, el banco de informaciones oficiales del gobierno brasileño para las transacciones comerciales internacionales.

En dinero, Uruguay vendió a los norteños por un total de US$ 1,11 mil millones durante todo el año 2020. El valor es bastante similar a los registrados en 2019 y 2018, y US$ 212 millones menor de lo concertado en 2017.

Mientras tanto, las importaciones alcanzaron US$ 1,76 mil millones, con una caída de US$ 716 millones sobre 2019. Con esa reducción significativa, Uruguay interrumpió una serie de nueve años seguidos comprando por más de US$ 2.000 millones en Brasil.

Con todos esos números, Uruguay terminó 2020 en la 28ª posición entre los mayores compradores de Brasil y en la 29ª en la lista de los vendedores.

Malta, leche y arroz, destaques en las exportaciones

Según el subsecretario de Inteligencia y Estadística del Ministerio de Economía de Brasil, Herlon Brandão, uno de los principales motivos para no haber alteración significativa en las exportaciones de Uruguay a Brasil en el 2020, incluso pese a la pandemia, es que el país es un vendedor de productos alimenticios y de consumo inmediato. “Esos fueron menos afectados con la crisis”, explicó.

El principal producto uruguayo vendido a Brasil es la malta para cerveza. El año pasado el país exportó a ese destino 316 mil toneladas de malta cervecera por US$ 163,04 millones. El valor es US$ 17,4 millones menor que lo anotado en el año anterior.

En el segundo puesto está la leche y concentrados, con US$ 113,53 millones, monto US$ 9,9 millones mayor que el de 2019. En volumen, fueron 33,97 millones de litros. “Uruguay es un vendedor de leche importante de Brasil”, resaltó el subsecretario.

Otro dato importante de la agenda de negocios uruguaya es la exportación de arroz. Brasil compró 192 mil toneladas del cereal de Uruguay por US$ 89,24 millones. Esos números representaron un aumento de 108% sobre 2019. “Brasil tuvo un problema con la subida del precio del arroz y escasez del producto. Por eso, necesitó importar y parte vino de Uruguay”, relató Brandão.

Unos de los pocos bienes industrializados vendidos por Uruguay a Brasil son camiones y vehículos de carga. En 2020, las empresas uruguayas comercializaron US$ 82,92 millones de camiones y similares a Brasil, valor 14,1% menor de lo que se vendió en 2019.

Importaciones afectadas por la restricción de movilidad

Como históricamente el principal producto comprado por Uruguay de Brasil es el petróleo para combustible, la restricción de movilidad, con disminución bruta de los viajes, traslados y paseos, afectó directamente a las importaciones uruguayas del país vecino.

“Nuestro comercio con Uruguay está bastante compuesto de petróleo para combustible y el petróleo fue uno de los productos más afectados en el mundo por la pandemia. La reducción de locomoción llevo el activo a caídas históricas”, afirmó Brandão.

En 2020, Uruguay importó 402,08 millones de litros de petróleo por US$ 125,48 millones. El monto es US$ 616,68 millones menor de lo consignado en el año anterior, en una caída 83,1%.

En la segunda posición en los productos más comprados por las empresas uruguayas el año pasado están los autos de paseo, con US$ 113,69 millones, monto US$ 21,64 millones (16,1%) menor que 2019. “Es un bien de consumo de valor más elevado y con la reducción de los ingresos familiares es normal que las personas no compren autos”, destacó el subsecretario.

En la tercera posición de las importaciones está la carne de ganado, con US$ 91,67 millones, casi el mismo valor de 2019 que fue US$ 91,69 millones.

Aunque que es un gran productor de ganado, Uruguay siempre compra carne brasileña para complementar las ventas internas.

Herlon Brandão, subsecretario de Inteligencia y Estadística del Ministerio de Economía de Brasil.

El gobierno brasileño cree en mejores números en 2021

Para este año, las expectativas del gobierno brasileño es de números mayores tanto de exportaciones como de importaciones. El subsecretario Brandão destacó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) predice un crecimiento económico de más de 4% en Uruguay y desarrollo en Brasil, lo que va motivar el consumo en los dos países.

“Esperamos un mejor desempeño de los productos industrializados. Con la llegada de las vacunas y la vida volviendo mismo que despacio al normal, se proyecta una mejora de los negocios”, apuntó.

(*) Periodista, director de norteagropecuario.com.br