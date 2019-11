FA apunta contra la oposición por agenda de derechos tras dichos de diputado

La vicepresidenta del Frente Amplio (FA), Sandra Lazo, criticó este viernes a la oposición por no haber levantado en el Parlamento "ni una de las manos" cuando la coalición de izquierda llevó el tema de "la agenda de derechos".

Según la senadora del Movimiento de Participación Popular (MPP), que fue reelecta para el próximo período, el documento que firmaron los integrantes de un eventual gobierno multicolor es "una expresión de deseos" que dice que no se irá contra la agenda de derechos pero que parte de "quienes no votaron una sola de las leyes".

La interrupción voluntaria del embarazo se aprobó en el Parlamento en octubre de 2012 durante la gestión del expresidente José Mujica. En la votación del Senado –que determinó su aprobación– triunfó con los 16 votos del oficialismo pero también del blanco Jorge Saravia. El resto votó en contra. En Diputados, en tanto, fue Iván Posada, del Partido Independiente, quien introdujo el proyecto de ley.

En abril de 2013, el Parlamento discutió el matrimonio igualitario, por el que votaron de forma afirmativa varios legisladores de la oposición.

Meses después el Parlamento trató la legalización de la producción y venta de marihuana, que salió sólo con los votos del oficialismo. No obstante, el Partido Nacional estuvo a favor de aquellos artículos que hacían referencia al autocultivo, tema sobre el cual el senador Luis Lacalle Pou presentó un proyecto que no prosperó.

Lazo también se refirió en conferencia de prensa a las declaraciones del diputado electo por Cabildo Abierto, Martín Sodano, quien dijo en una entrevista con el semanario Búsqueda que estaba en contra del aborto. "A ver, si te gustó, bancátela. Si no tuviste la responsabilidad de cuidarte, que es tan simple como cuidarte cinco minutos de tu vida, bancátela", aseguró en la entrevista.

"Esta jugada de las arenas políticas hace también que algunas ovejas descarriadas de esa oposición –que hoy se nos quiere presentar como bloque– salgan con algunas declaraciones que no quiero repetir porque realmente dan vergüenza", señaló Lazo.

"En todo caso, me llama la atención cómo van a hacer para mantener esto que hoy aparece como un bloque con gente que es capaz de hacer esas declaraciones", agregó la vicepresidenta del FA.

Las declaraciones de Sodano generaron el rechazo de varios dirigentes de la oposición, como la candidata a vicepresidenta por el Partido Nacional (PN), Beatriz Argimón, así como el excandidato del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres.

De esta manera, este jueves tanto Argimón como el candidato Luis Lacalle Pou remarcaron que no se derogará ninguna de las leyes que forman parte de la llamada "agenda de derechos". Mieres, en tanto, dijo que las declaraciones de Sodano no representan a la coalición opositora y que corren "a cuenta y riesgo" del diputado electo.

El líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, relativizó los dichos del diputado. “Yo creo que es una opinión personal. No le veo ningún ánimo ofensivo. No es para tomarlo de esa manera”, respondió Manini Ríos al ser consultado en una conferencia de prensa sobre si los dichos de Sodano se trataban de expresiones denigrantes contra las mujeres.

“Yo los exhorto a que busquen (el programa de Cabildo Abierto) que fue presentado en el mes de agosto. No hay ni una línea en ese sentido. Hemos dicho claramente que no se va a ir contra derechos adquiridos y en este compromiso que firmamos hablamos claramente de no cambiar la legislación vigente. Así que me parece que esto acá no deja de ser más que una opinión personal de un integrante, calificado sí porque fue electo, pero no deja de ser un integrante de Cabildo Abierto”, dijo el líder de los cabildantes según consignó Subrayado.