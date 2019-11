FA pide a dirigentes no tratar a opositores de “conservadores”, “neoliberales” ni “rosaditos”

El equipo de comunicación del Frente Amplio envió un documento interno a los dirigentes de la coalición con pautas sobre el “tono” que debe tener la campaña oficialista hacia el balotaje.

El texto, dado a conocer por La Diaria y al que accedió El Observador, remarca que esta nueva etapa implica un cambio de discurso, llama a evitar “las descalificaciones”, e insiste en la necesidad de adoptar una postura de “humildad” y “empatía” con quienes no votaron al oficialismo en primera vuelta.

“El concepto central de la comunicación es hacer el camino fácil a los ciudadanos para votar a Martínez”, comienza diciendo el documento. Eso implica, continúa, “levantar las barreras discursivas y gestuales que llevaron a que (esos ciudadanos) no votaran al Frente Amplio en octubre”.

El documento plantea a los dirigentes que “es clave” comprender que “en esta etapa” no se propone votar al FA sino a Martínez. “Por diversas razones esos ciudadanos no nos votaron y por lo tanto para que ahora lo hagan (a tan solo días de no haberlo hecho) nosotros tenemos que movernos de posición en el discurso”, afirma, agrega que “una cosa es la línea argumental hacia octubre y algo muy diferente es lo de ahora”.

También se enumeran los diferentes públicos objetivos donde se puede conquistar el voto. “No hay una sola estrategia de argumentación, porque es diverso el electorado y los motivos que lo llevaron a votar por diferentes partidos. Hay públicos distintos y debemos modular el mensaje teniendo muy en cuenta las particularidades de residencia y problemática”, señala el texto.

Se plantea “hablarle al 60% que no votó al Frente Amplio” pero reconociendo que “no es un público homogéneo” y que “hay algunos sectores específicos a tener en cuenta”.

En particular, se identifican cinco segmentos específicos. En primer lugar, las personas que votaron en blanco o anulado; en segundo lugar, los votantes de Unidad Popular y el PERI; tercero, los votantes del Partido Colorado “con énfasis en los votantes de la corriente de Talvi”; cuarto, los votantes del Partido Nacional “que dudan de Lacalle”; quinto, los votantes de Cabildo Abierto “de sectores populares”.

Según argumenta el documento, “el primer gesto de comunicación debe ser la empatía, el respeto, el reconocer errores y el mostrar evidencias”. “La postura de enojo o de deslizar que quien no votó al Frente es un neoliberal o un conservador no solo distancian más al ciudadano de votar a Martínez, sino que además refuerza un estigma que no tiene asidero con la realidad”, explica.

Respecto al “tono de la comunicación”, el documento propone encarar la conversación con “respeto, aceptación de las razones del otro, humildad, autocrítica” y dejando “constancia” de que el FA ha “escuchado la voz de la ciudadanía y aceptado los errores y las críticas”.

“Ni la soberbia, ni la ridiculización o la satirización de quienes votaron a otros partidos es la forma de pavimentar el camino para que en una segunda vuelta voten a Daniel Martínez”, sostiene.

El Frente argumenta que “para poder ganar hay que respetar al que piensa diferente” y por eso aclara que “ni ellos ni los otros que votaron como ellos son ‘rosaditos’, inconscientes, incautos o personas sin conciencia de clase”. “Tampoco tenemos por qué descalificar a nuestros adversarios como gente indecente o malintencionada, porque en muchos casos se trata de personas a las que votaron”, sostiene otro fragmento.

El oficialismo remarca a sus dirigentes que “el miedo no es la forma” y que por eso deben ser “sutiles y más propositivos” en el diálogo con potenciales votantes. “Se debe partir de un lugar de humildad, sencillez y el reconocimiento de las cosas que se hicieron pero también de los errores que se cometieron y se siguen cometiendo. No somos ni los dueños de la razón ni hemos hecho todo bien, ni tampoco del otro lado están los que hacen todo mal y quieren lo peor para el Uruguay”, agrega.

A su vez, el texto plantea “confrontar con propuestas claras y lenguaje simple, sincero y sencillo”.

Puntos para convencer

Según el documento, en segunda vuelta se elige a “quien puede ser el mejor conductor de un país, quien está más preparado, y quien tiene mayor capacidad de garantizar la estabilidad en el Uruguay”, agrega el texto.

“Estamos convencidos que la de noviembre es otra elección, distinta, y por eso vamos a pedir su voto. Porque creemos que el país se juega cosas muy importantes y no es lo mismo una opción que otra. Importa y mucho que gobierne uno o que gobierne u otro”, subraya el texto.

Como línea argumental, el Frente sugiere remarcar que “el voto por Daniel Martínez supone la estabilidad de un conjunto de logros y cosas importantes que hoy tiene la sociedad uruguaya”, así como “las mejoras” que esperan “alcanzar con el compromiso de hacer los ajustes y correcciones necesarias”.

Como contracara, señala que “el voto por Lacalle Pou supone riesgos muy importantes”. “No debemos exagerar ni caricaturizar esos riesgos, pero sí encontrar la forma de evocarlos y que cada persona pueda corporizarlos en su realidad concreta. Esto supone evitar el recurso fácil de comparar con las situaciones más críticas del pasado porque no siempre son referencias válidas ni creíbles para la población en la situación actual”, explica el documento del Frente.

También se indica que “muchos votantes de los partidos de la oposición” tienen “dudas sobre la capacidad” de Lacalle “para conducir el país” y por ello se sugiere abordar “un conjunto amplio de elementos tales como sus acercamientos simplistas a la realidad, el derroche de promesas que después resultan difíciles de cumplir o incluso los rápidos acuerdos a los que llegaron, que se parecen más a una necesidad de excluir al FA que a un proceso serio y elaborado de acuerdos”.