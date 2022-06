FA quiere que el Senado se pronuncie sobre las “inconductas” de Graciela Bianchi y sus "fake news"

El Frente Amplio promoverá en los próximos días la reactivación de una moción para que el Senado discuta y se pronuncie sobre las “inconductas” en las que, afirma, incurre la senadora nacionalista Graciela Bianchi. Para eso la oposición pedirá la consideración de una moción que desde fines del año pasado está a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación en la que se acusa a Bianchi, tercera en la línea de su sucesión presidencial, de “desviación de poder” y de “deshonra” a la Cámara.

La decisión se tomó luego de algunos episodios en las últimas horas en las que la senadora, según el Frente Amplio, incurrió en la promoción de “fake news” y contenido de odio. Bianchi quedó en el centro de la polémica el lunes pasado luego de haber subido en su cuenta de Twitter un fotomontaje del electo presidente de Colombia, Gustavo Petro, junto al reconocido narcotraficante colombiano Pablo Escobar, tras la victoria del candidato de izquierda este domingo. En reiteradas ocasiones, Bianchi se negó a reconocer el error, llamó a tener "abstracción" con la lectura del tweet original, descalificó una investigación de una agencia de noticias, y aseguró que "la realidad no es un montaje".

Este martes, la senadora volvió a incurrir en un error al acusar al exfiscal general, Jorge Díaz, de haber colocado a su esposa al frente de la Dirección del Departamento de Víctimas de esa oficina, en medio de la polémica política por la sanción al fiscal Raúl Iglesias.

“A mí, como integrante del Senado, me avergüenza su actitud”, dijo a El Observador el senador frenteamplista Charles Carrera (MPP), que sostuvo que la cámara deberá “llamarle la atención” a su colega. En su visión, resultó "muy grave" que Bianchi haya vinculado a Petro con el narcotráfico. Algo que para Carrera pudo haberle acarreado a Uruguay un conflicto con Colombia. “Bianchi no tiene límites, no le importa que lo que difunde es mentira, no le importa nada”, protestó.

El legislador frenteamplista sostuvo que el Senado deberá discutir el tema y, a partir de allí, cada partido adoptar posición. “Veremos de qué lado está cada uno”, dijo. “No se puede estar promoviendo tanto odio y mentiras”.

La moción del Frente Amplio contra Bianchi había sido presentada a principios de diciembre del año pasado, luego que la senadora pidiera informes sobre la situación funcional de Mabel Mallo, la dirigente de la Asociación de Funcionarios de UTU (AFUTU) que tuvo un contrapunto público con el presidente Luis Lacalle Pou.

Por esa fecha Bianchi se enfrentó a su colega frenteamplista Enrique Rubio en un contradicho en plena comisión. Rubio la acusó ese día de estar “fuera de sí” luego que la senadora nacionalista lo amenazara con “hacer valer la ley de género” en el marco de una discusión sobre el acceso a la prensa a la sesión de la Comisión de Constitución.