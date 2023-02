Facebook, Twitter y Google ante la Corte Suprema estadounidense

La Corte Suprema de los Estados Unidos está considerando si los gigantes tecnológicos Facebook, Twitter y Google pueden ser demandados por un ataque del grupo Estado Islámico en 2017 en un club nocturno turco con base en el argumento de que las plataformas supuestamente contribuyeron a impulsar el crecimiento de la organización terrorista.

La decisión en este caso y en otro que estudiaron este martes es particularmente importante porque la responsabilidad de las empresas por su actividad en Internet estuvo protegida, lo que fue uno de los factores que permitió su gran crecimiento.

En el primer día de argumentos, los jueces sugirieron que tenían poca disposición a fallar en un caso que podría revolucionar Internet.

En ambos casos en consideración, hay dos leyes federales en juego. La primera es la Sección 230 de la Ley Federal de Decencia en las Comunicaciones, que protege a las empresas de tecnología de ser demandadas por el material que los usuarios colocan en sus sitios: "Ningún proveedor o usuario de un servicio informático interactivo será tratado como el editor o altavoz de cualquier información proporcionada por otro proveedor de contenido de información", dice el articulado.

La segunda es la Ley de Justicia contra los Patrocinadores del Terrorismo, que permite a los estadounidenses lesionados por un ataque terrorista en el extranjero demandar por daños monetarios en un tribunal federal.

En el caso en cuestión, la familia de un hombre asesinado en el ataque al club nocturno Reina, en Estambul, demandó a Twitter, Facebook y Google, matriz de YouTube, en virtud de la ley antiterrorista. Los familiares de Nawras Alassaf, que son ciudadanos estadounidenses, dicen que las empresas ayudaron e instigaron el ataque porque ayudaron al crecimiento del grupo Estado Islámico, que se atribuyó la responsabilidad del ataque. Un tribunal inferior permitió que la demanda siguiera adelante.

Las plataformas argumentan que no pueden ser demandadas porque no ayudaron a sabiendas o sustancialmente en el ataque del Reina. Si los jueces están de acuerdo, no tienen que avanzar con preguntas más importantes sobre la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones que protege las plataformas cuando publican y recomiendan contenido.

Justamente, las preguntas más amplias sobre la Sección 230 estaban en el centro de la demanda que los jueces escucharon este martes. En este caso, la familia de un estudiante universitario estadounidense que fue una de las 130 personas muertas en los ataques de París en noviembre de 2015 presentó una demanda en virtud de la ley antiterrorista.

La familia de Nohemi González argumentó que el grupo Estado Islámico usó YouTube para difundir su mensaje y reclutar personas para su causa. Dijeron que el algoritmo de YouTube, que recomienda videos a los usuarios en función de sus hábitos de visualización, fue fundamental para el crecimiento del grupo Estado Islámico. Los tribunales inferiores dictaminaron que la Sección 230 prohibía la demanda.

Si un sitio de noticias llama a alguien “estafador” falsamente, la persona puede demandar al editor por difamación. Pero si alguien publica eso en Facebook, no puede demandar a la empresa, sólo a la persona que lo publicó.

Plataformas tecnológicas como Google, Meta, Twitter, Microsoft, Yelp, Reddit, Craigslist, Wikipedia y otras argumentaron en presentaciones que un fallo judicial que diga que YouTube puede ser considerado responsable tendría consecuencias desastrosas, lo que daría lugar a que las plataformas en línea restringieran ampliamente cualquier contenido que pudiera considerarse legalmente objetable, o tomar el enfoque opuesto y dejar sin filtrar todo contenido obviamente problemático.

Los grupos de defensa de la Primera Enmienda, incluidos la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) y la Knight Foundation, advirtieron que tales restricciones podrían afectar la libertad de expresión, y si las plataformas tecnológicas se ven obligadas a deshacerse de los algoritmos de recomendación, Google argumentó que Internet podría convertirse en un "desorden desorganizado y un campo minado de litigios".