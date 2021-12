Falleció otro preso y ya son cuatro las víctimas del incendio en el exComcar

Un preso que estaba internado en el Centro Nacional de Quemados tras un incendio en el exComcar falleció este jueves, según informó Montevideo Portal y confirmó El Observador con fuentes de la institución médica. Se trata de la cuarta víctima del incendio que se registró el jueves 9 de diciembre en el módulo 4 de la cárcel de Santiago Vázquez (exComcar),

La víctima tenía 52 años y había ingresado al Cenaque con el 50% de su cuerpo quemado.

Dos hombres fallecieron al momento del incendio mientras que otro había llegado a ser ingresado al Cenaque pero murió días después. Otro hombre todavía continúa internado en el centro pero se encuentra en estado grave, confirmaron fuentes del centro.

El incendio en el exComcar se produjo en la madrugada del jueves 9, a raíz de un cortocircuito que se dio en el centro penitenciario.

El día del incendio, el director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, expresó: “Es un hecho lamentable, muy triste para todos. Se hizo y se hace todo lo imposible para que la salud de las personas y la vida puedan primar. No hay mucho para decir cuando suceden estos hechos porque no hubo enfrentamientos, no fueron quemados de afuera, no hubo ningún problema como a veces pasa en las cárceles. Es un hecho lamentable”.

"No por triste podía hacer algo la Policía para evitarlo. Porque uno puede evitar que haya un enfrentamiento, puede evitar una pelea, cualquier cosa puede evitar. Uno no puede evitar un cortocircuito, porque es un accidente", agregó