Falleció Scrycky, el entrenador de Wynants que tuvo un grito clave para su medalla de plata en Sídney 2000

El ciclismo uruguayo sufrió un nuevo golpe este martes al conocerse el fallecimiento de Alfredo Hugo Scrycky, expedalista y entrenador de Milton Wynants cuando conquistó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, y actual integrante del cuerpo técnico del combinado uruguayo.

Scrycky se aprontaba para viajar con la delegación celeste a la Vuelta a San Juan, en Argentina, que comienza este domingo, cuando ocurrió su muerte este martes en Montevideo.

Junto a Alberto Contador

"¡Qué tercero, lograste el segundo lugar, Milton!”

En su extensa carrera deportiva, Scrycky tiene como destaque que fue el entrenador de Milton Wynants en los Juegos Olímpicos de Sídney 2000, cuando el uruguayo ganó la medalla de plata, la última presea olímpica conquistada por un deportista celeste, un logro que cada vez parece más difícil de igualar.

El ciclista sanducero obtuvo la presea en la prueba por puntos en la pista de la ciudad olímpica.

Scrycky fue clave en esa carrera al darle las indicaciones a Wynants para que embalara y buscará la medalla de plata, cuando el ciclista pensaba que solo podía aspirar a la de bronce.

“Solo pensaba en que podía llegar a la medalla de bronce. Hugo Scrycky, el entrenador, me gritaba en cada pasada que tenía que embalar y entonces traté de aguantarme un poco, tomar aire, respirar profundo y llegar bien armado al embalaje final. Ahí di todo porque el resto también estaba cerca y podía robarme la medalla. Por suerte todo se dio bien”, recordó el ciclista en declaraciones a Diario Uruguay.

#TalDiaComoHoy hace 20 años, Milton Wynants de Uruguay 🇺🇾 logró la medalla de plata 🥈 en la prueba de carrera por puntos 🚴‍♂️ de los #JuegosOlimpicos de #Sidney2000. @PrensaCOU @UCI_cycling @UCI_Track pic.twitter.com/ImzhsFw2tU — Los Juegos Olímpicos (@juegosolimpicos) September 20, 2020

“Pensé que había logrado la medalla de bronce, porque vi el cartel electrónico y la pantalla decía que estaba tercero. Además, Scrycky me gritaba que embalara y entonces me dije que no podía perder. No puedo dejar escapar el bronce. Y cuando aceleré en el último embalaje, tenía puntaje doble, y entré segundo, pensé que me había asegurado el bronce. Es más, festejé por la medalla de bronce”, agregó el sanducero.

Con las pulsaciones a tope, la confusión de Wynants con los puntajes siguió incluso en los festejos.

“Cuando me bajé de la bicicleta, todos empezamos a gritar y festejar, pero yo estaba seguro que había logrado el bronce”, dijo.

Alfredo Hugo Scrycky y Milton Wynants en los Juegos de Sídney

Ahí fue cuando Scrycky le dio la noticia que había conquistado la medalla de plata: “Entonces le pregunté a mi entrenador si estaba confirmado el tercer puesto y me respondió: ‘¡Qué tercero, lograste el segundo lugar, Milton!’”.

Homenajes en la Vuelta a San Juan

Por su deceso, la Federación Ciclista Uruguaya (FCU) analizó no presentarse en La Vuelta a San Juan, aunque finalmente se decidió largar la competencia.

En su época como ciclista

“El Consejo Directivo de la Federación Ciclista Uruguaya y el ciclismo nacional lamenta profundamente el fallecimiento de Alfredo Hugo Scrycky, quien supo brillar en su etapa como ciclista y quién fuera referente de muchos jóvenes deportistas por su enorme trayectoria dentro del Ciclismo”, informó la FCU este martes.

“Actualmente era integrante del cuerpo técnico de la selección nacional. Con motivo de su repentina partida hemos consultado a los ciclistas seleccionados para participar de la Vuelta a San Juan y a otros dirigentes departamentales con respecto a la concurrencia del seleccionado al evento internacional. En consecuencia el Consejo Directivo de la FCU, de acuerdo a las sugerencias de los antes mencionados, es que el mejor homenaje que le podremos brindar será participar de la competencia”, indicaron.

En los Odesur 2022 como entrenador de Uruguay y junto a Leonel Rodríguez

En su recuerdo, la delegación portará durante todo la prueba un brazalete negro. Además, se le realizará un homenaje en la competencia argentina.

La FCU informó que el velatorio de Scrycky será el viernes 20 de 8 a 12 horas en empresa Salhon, en Pan de Azúcar y 8 de octubre. El sepelio será en Parque del Recuerdo.

Es el segundo fallecimiento que sufre el ciclismo en los últimos días tras la muerte del ciclista Sergio Seijas, quien fue víctima de un accidente de tránsito al ser impactado por un auto, cuyo conductor tuvo espirometría positiva, mientras entrenaba en Rocha el pasado domingo.