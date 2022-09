Fallo del clásico: Comisión de Apelaciones entró en acción y tiene 10 días para resolver

La Comisión de Apelaciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tiene un plazo de 10 días hábiles (hasta el 3 de octubre) para resolver en segunda instancia sobre la sanción que la Comisión Disciplinaria le aplicó a Nacional por el clásico del Torneo Clausura, que se disputó el 4 de setiembre en el Gran Parque Central.

A raíz de los episodios de violencia que se registraron, Nacional y Peñarol fueron sancionados con la obligación de jugar dos partidos a puertas cerradas.

Es aspiración del tribunal actuar rápidamente y no descartan, según pudo conocer Referí, que esta misma semana se pueda conocer el dictamen final. Si no se expidieran antes del viernes, esperan fallar no más allá de la siguiente, aunque aún tengan plazos.

¿Quiénes actuarán en este tribunal? El cuerpo lo componen Fernando Aguirre, Carlos Mata, Alejandro Sobrera, Hugo Lens, Álvaro Da Silva y Rodolfo Ponce de León. La Comisión debería estar integrada por siete miembros, pero actúa con seis porque nunca fue nombrado el séptimo integrante.

Este tribunal recibió el caso del clásico el viernes pasado. En primera instancia debió resolver si correspondía el recurso de apelación presentado por Nacional y el pedido de suspender la aplicación de la pena hasta tanto se expidiera este tribunal.

Apelaciones entendió que podía asumir competencias, pero no dio lugar a la “medida cautelar de no innovar”.

Por tanto, mientras comienzan a analizar el caso, sigue en curso la sanción de dos partidos sin hinchas de Nacional, y el primero, salvo que el fallo se emita antes del viernes, lo cumplirá el domingo cuando a la hora 18 enfrente a Cerro Largo en el Gran Parque Central.

¿Por qué el tribunal admitió la apelación?

Nacional y Peñarol procedieron con diferentes criterios frente a la decisión del primer tribunal.

Mientras los presididos por José Fuentes entendieron que debían apelar, porque consideraron una sanción exagerada, los de Ignacio Ruglio aceptaron lo resuelto, aunque marcaron sus discrepancias la determinación.

La primera intervención de Apelaciones fue para determinar si podían actuar o no en el fallo de la Comisión Disciplinaria.

Al analizar el caso, este segundo tribunal entendió que fue equivocada la decisión de primera instancia por varias razones.

Una de ellas, en el fallo se establece “sancionar a Nacional y Peñarol con la sanción de suspensión de jugar 2 partidos como local a puertas cerradas (art. 14 literal g y art. 42.1 literal c)”. El artículo 14 en su literal g dice textualmente: “g) obligación de jugar como locatario a puerta cerrada, con un máximo de 5 partidos”.

Además apunta: “la Sanción de ‘jugar a puertas cerradas’ (art. 63 del Estatuto) es apelable y corresponde que la Comisión de Apelaciones asuma competencia en el caso y conozca en el recurso interpuesto (art. 62.1 del Estatuto), siendo admisible el recurso interpuesto por no resultar aplicable la norma invocada”.

Frente a esto, el tribunal ahora avanzará al siguiente nivel que es brindar un dictamen de segunda instancia.

Desde la AUF observaron con preocupación un comunicado que hizo el club en referencia a una intromisión en la decisión de un tribunal.

En parte de su comunicado, el club manifestó: “Peñarol expresa con total claridad, que a pesar de lamentar lo resuelto, acatará íntegramente lo dispuesto por las autoridades pertinentes, cumpliendo con la disputa de los próximos dos encuentros sin público local en las tribunas, atendiendo al indiscutido carácter inapelable del fallo de referencia".

En la AUF entienden que la interpretación de si es apelable o no corresponde a los tribunales, no a los clubes.

Superada esta instancia, Apelaciones ingresa a estudiar el caso de fondo de lo que ocurrió en el clásico.

¿Qué puede ocurrir? Nacional pidió la revocación del fallo y en este caso Apelaciones puede revocarlo completamente o disminuir la sanción.