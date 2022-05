Falta de supergás está complicando el acopio y exportación de soja

En el marco de una de las mayores cosechas de soja del país de los últimos días y en medio de un conflicto sindical por Consejos de Salarios en el sector del supergás, los acopiadores de granos están preocupados por no poder secar la cosecha en tiempo y forma y por las complicaciones logísticas para la exportación.

Juan Foderé, gerente general y director de Fadisol, denunció en su cuenta de Twitter: “Por culpa del gremio de Riogas estamos sin poder secar en Nueva Palmira y Ombúes de Lavalle”.

Por culpa del gremio de Río Gas, estamos sin poder secar en Nueva Palmira y Ombúes de Lavalle (embarques por medio), como se arregla esto? A quien le derivamos la perdida???? — juan fodere (@maquiombues) May 22, 2022

Según explicó Foderé a El Observador, la empresa hace 20 días se abasteció con el 50% de la capacidad de recibo de supergás, y este domingo esperaban una nueva entrega, para continuar con el secado de los granos de soja, pero el combustible no llegó. Cuando llamaron a Riogas para reclamar por el pedido, la empresa les informó que por un conflicto sindical el camión no había podido salir de la planta, y no confirmó cuándo podría arreglarse el problema, aunque transmitió que sería en los próximos días.

Con grandes cargas de soja y una cosecha que lleva buenos niveles de productividad, según han comentado distintos productores, se ve con preocupación el no poder secar el grano, ya que se atrasan las entregas para exportación, y la logística de acopio también se complica.

“Tenemos un alto porcentaje de soja en los silos sin poder secar, y eso complica los envíos”, comentó Foderé, quien explicó que tienen que hacer cambios y “buscar soluciones con terceros” para poder manejar el gran acopio de grano, que sigue viniendo de las chacras. Lo bueno es que no hubo pérdida de calidad de grano, aseguró.

Foderé sostuvo que la cosecha “ha sido muy buena para toda la cadena productiva”.

Una cosecha húmeda

Para que la soja se pueda exportar debe tener una humedad de 14%, y el promedio diario de los granos que llegan a las plantas de Fadisol es de 15%, informó el acopiador, por lo que es necesario secarlos.

La cosecha de esta zafra “ha venido más húmeda, diferente a lo que estábamos acostumbrados a recibir”, indico. Esto se debe a que a fines de abril hubo precipitaciones importantes y “el clima no acompañó” porque no hubo tanto frío, explicó. Ello, sumado a que hay un mayor volumen productivo, ha hecho que los acopiadores deban secar grandes volúmenes de carga. Foderé aseguró que no es complicado secar grandes volúmenes en poco tiempo. "El tema es que necesitamos el gas”, aseguró.,

Este no ha sido el único conflicto sindical que ha afectado la cosecha, ya que semanas atrás un problema en el sector portuario también preocupó a acopiadores y exportadores.

La situación se sigue de cerca, en medio de una campaña muy positiva para la oleaginosa, con alta demanda y precios en el exterior y buena productividad y calidad en las chacras, en una cosecha que “ha sido muy buena para toda la cadena productiva. Esperamos que esto pueda pasar y sea solo una anécdota”, acotó el empresario.

En la zafra 2021/2022 se sembró algo más de 1 millón de hectáreas de soja. Con un rendimiento promedio estimado en algo más de 2.700 kilos por hectárea, permitirá recoger alrededor de 3 millones de toneladas, lo que se exporta casi en su totalidad. Se estima que las ventas al exterior del principal cultivo agrícola del país superarán un piso de unos US$ 1.750 millones este año.