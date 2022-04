Si había que elegir un momento para que se tranque la cosecha de soja, era este

Las lluvias que hubo durante varios momentos de este domingo y lunes en áreas agrícolas generaron una complicación evaluada como leve, dado que las actividades de cosecha se interrumpieron en un momento donde eso conlleva una adversidad menor, y a la vez fueron útiles para mejorar el tramo final del desarrollo vegetativo en una importante cantidad de sojas y maíces.

La cosecha de soja, el cultivo agrícola más extendido en Uruguay y el que más facturación genera, en cada zafra comienza a incrementarse lentamente desde mediados de abril y se desarrolla en toda su magnitud durante mayo y parte de junio.

Este año, en un área cultivada estimada en un millón de hectáreas, la expectativa es obtener un rendimiento promedio nacional próximo a los 3.000 kilos por hectárea. Eso permitiría movilizar, sobre todo con destino a la exportación, en el eje de tres millones de toneladas. A los precios del mercado estimados (claramente hoy por encima de los US$ 600 la tonelada) eso daría lugar a una facturación cercana a los US$ 2.000 millones.

Juan Samuelle

Cosecha de soja en campos cercanos a Palmitas.

El parate en las labores de recolección de granos no es algo grave, dado el momento en el que sucede, cuando la cosecha de soja es todavía incipiente y hay varias semanas por delante dentro del período ideal para proceder a juntar la oleaginosa.

Considerando que no llovió demasiado, si no vuelve a llover la espera para el reingreso de las cosechadoras, tractores, tolvas y camiones a los campos se extenderá durante unas 48 horas. El tema es que se han pronosticado nuevas lluvias para mediados de esta semana. Si suceden y son de la misma magnitud, no muy copiosas, la reanudación de la cosecha se trasladará para el fin de semana.

Juan Samuelle

Se ha trillado poco como para afianzar un rinde promedio próximo al real.

Lo que dicen los que producen

Miguel Carballal, productor en zonas de Soriano, dijo que en la tarde de este lunes en Mercedes y alrededores estaba nuevamente soleado, tras una mañana que comenzó con lluvias y en la que hubo varias horas con mucha nubosidad.

Más allá de lo que implica el tener que enlentecer el ritmo de cosecha, “en muchos campos con soja había manchones, como que estaban desparejos de maduración los cultivos, por lo tanto estas lluvias, en el eje de los 40 milímetros, en ese sentido sirvieron para ayudar a homogeneizar el cultivo”, explicó.

Sobre los primeros rendimientos, tras aclarar que la cosecha de soja en la que está involucrado no se ha desarrollado prácticamente, dijo que en un campo con soja destinada a su uso como semilla se dio un rendimiento inicial de 4.100 kg/ha.

El contratista Juan Maglia, desde San Gregorio, en el noreste de San José y muy próximo al límite con Flores, coincidió en que el impacto adverso, si lo hay, es muy menor dado que recién comenzó la cosecha de soja.

Detalló que cayeron 10 milímetros el viernes y luego unos 30 más entre domingo y lunes y que eso cortó la actividad, que se reanudará en un par de días si no hay lluvias antes.

“El piso estaba tirando a seco, no habían malas condiciones como para que esta lluvia fuera muy complicada, si no vuelve a llover las máquinas podrán volver a trabajar pronto”, añadió quien con su maquinaria presta servicios agrícolas a terceros.

Indicó, además, que este tiempo en el que no se puede ingresar a las chacras, hasta tanto las condiciones del suelo y de humedad en los cultivos lo permitan, se aprovechan para hacer ajustes en las maquinarias, aunque al estar al inicio de la zafra de cosecha de soja no hay mucho para arreglar.

Desde el sur de Río Negro, Marcelo Jacques, asesor de productores agrícolas, expuso que si bien al llover se tranca un poco la cosecha, “las lluvias vinieron bien para las sojas de segunda y los maíces de segunda, pueden ser positivas para los casos en los que se está completando el llenado de granos”.

Sobre qué rendimientos hubo en las trillas de sojas ya concretadas, que han sido en una parte menor de las áreas cultivadas, señaló casos de 2.500 y otros de 2.800 kilos por hectárea.

EO

El contexto

Campaña 2020/21 (concluyó)

Área total de cultivos de verano: 1.078.254 has

Área ocupada por la soja: 907.932 has (51% soja de segunda y 49% soja de primera)

Rendimiento en soja: 1.881 kg/ha

Producción de soja: 1.707.708 ton

Campaña 2021/22 (en desarrollo)

Área total de cultivos de verano: 1.154.412 has

Área ocupada por la soja: 980.690 has (54% soja de segunda y 46% soja de primera)

Fuente: encuestas de DIEA/MGAP