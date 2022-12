Familiar de Lautaro Martínez tomó jugo con vidrios en Qatar y terminó internado

La esposa del delantero de la selección argentina, Lautaro Martínez, contó una situación dramática que vivió un familiar del futbolista durante su estadía en el Mundial Qatar 2022.

Agustina Gandolfo utilizó su cuenta de Instagram para dar a conocer lo que sucedió, que no pasó de un susto.

“Aprovecho mi momento chill del día para contarles algo que nos pasó acá en Doha hace muy poquito, y en realidad lo quiero contar para que a nadie más le pase porque me pareció súper peligroso y fuerte lo que pasó”, comenzó su relato y luego prosiguió: “Mi hermana y el novio, mi cuñado, hace unos días fueron al shopping y pidieron un jugo, Kombucha creo que se llama sino me equivoco, y cuando mi cuñado se había tomado ya media botella descubre que adentro tenía vidrios muy grandes”.

AFP

Lautaro Martínez contra México

Tras alertar al comerciante, “le dijeron que tenían que ir a revisar porque si había tragado uno de esos vidrios era muy peligroso. Lo revisaron y acudimos a la embajada porque no sabíamos exactamente cómo funcionaba el sistema de salud por tema de traducción, etcétera, y nos contactó con el dueño de la marca de jugos”.

Gandolfo contó que el hombre al que consultaron “minimizó todo y nos dijo que no pasaba nada, y hasta nos acusó de que nosotros hubiésemos metido los vidrios o que podían haber entrado no sé cómo, porque la verdad es que no sé cómo pueden entrar vidrios en un jugo”.

Luego radicaron la denuncia y la pareja del Toro Martínez subrayó: "Es increíble lo poco que le interesó a este señor lo que pasó y cómo lo minimizó, algo que te puede matar directamente”.

Tras la denuncia pública a través de sus redes sociales no se expidió más sobre el tema, y solo se limitó a continuar subiendo imágenes de los momentos vividos en Doha.

El domingo a las 12:00 la selección argentina juega la final del Mundial de Fútbol 2022 contra Francia.