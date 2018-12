Federación Rural emitió carta abierta al Presidente Vázquez

Para la Federación Rural (FR), Uruguay debe exportar cada vez más y para eso es vital bajar los costos, tener un combustible y una energía acorde a los precios de la región, con un menor gasto público, una educación de calidad que estimule la responsabilidad del trabajo y con una sociedad en la que se pueda vivir seguro.

El pasado miércoles 26, el Consejo Directivo de la FR emitió una carta abierta al Presidente de la República, Tabaré Vázquez, y a la opinión pública. En el comunicado de fin de año, la gremial reflexionó sobre la situación general del sector agropecuario.

“Debemos retomar la esperanza de que trabajando se puede salir adelante, la tierra nos ofrece todas las oportunidades. La mayor responsabilidad es de los gobernantes de turno, el campo uruguayo está dispuesto a echar para adelante si se le dan las condiciones adecuadas”, se señaló.

“Los permanentes aumentos de los costos de producción” han dejado a 2.000 productores chicos y medianos por el camino, según la Federación Rural.

En primer lugar, se puso sobre la mesa la “pésima cosecha de los cultivos de verano” que generó una “situación angustiante” sobre las contingencias de los cultivos de invierno y la siembra de los de verano que ya viene cargado de deudas vencidas.

“Esta es la realidad, el Poder Ejecutivo debe analizar la situación, no como observador, sino como socio (porque) si la cosecha no es buena, no será solo el productor quien se perjudica, será el Estado como recaudador primordial de los principales productos de exportación”, se reclamó.

El principal desafío, según al FR, para el sector agropecuario en su conjunto, es planificar un negocio a largo plazo y cumplir con las obligaciones con anticipación, donde se tiene certeza sobre el grueso de los costos, pero se desconoce totalmente cuántos serán los ingresos.

Entre otras cuestiones, se hizo referencia a la necesidad de la rebaja de los combustibles y de la energía, así como también la apertura comercial para el país.

“La competitividad se genera bajando los costos, para acceder a los mercados internacionales debemos ser competitivos en términos de precios, los precios de nuestros productos lo fija el mercado internacional, somos tomadores de precios, si los costos se elevan no podemos trasladarlos a nadie, simplemente se comprime nuestro resultado, significando un dure golpe a nuestra rentabilidad, si es que queda algo”, resaltó.

La FR señaló, en tanto, que “el esfuerzo para crear conciencia agropecuaria es bueno, pero debería empezar por los actores del gobierno con mensajes que reconozcan la importancia del sector en la comunidad”.

