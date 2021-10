Federico Waksman se dislocó un hombro pero logró completar el primer tramo de la Mini Transat

Después de 11 días y 21 horas de navegación, el velerista uruguayo Federico Waksman llegó a Santa Cruz de La Palma en el primer tramo de la Mini Transat, una regata de cruce al Océano Atlántico.

El uruguayo entró en la posición 20 de la general.

En su cuenta de Instagram, @oceanosolitario, Waksman publicó una serie de videos contando sus peripecias en altamar.

Jean-Baptiste D

El uruguayo debió entrar a puerto por seguridad

Contó que en su primer día de navegación tras partir el lunes 27 de setiembre de Les Sables D'olonne rumbo a Lanzarote en las Islas Canarias, tuvo un choque en la proa.

Eso determinó que no pudiera tomar sus primeros descansos (previstos en media hora cada uno) y que se dedicara ese tiempo a realizar reparaciones.

El primer tramo de la Mini Transat fue de unas 1.257 millas náuticas, unos 2.500 kilómetros.

Después de esa reparación, el uruguayo con su velero de 6,5 metros de eslora debió soportar vientos de 42 nudos, pero siempre se mantuvo en competencia con los barcos de punta.

Jean-Baptiste D

El 29 de octubre largará la pierna más larga

"En un momento el barco venía salpicando muy fuerte y queda parado fuera de las olas y cae, fue un ruido muy fuerte porque acá todo resuena", dijo desde dentro del barco. "Metí la cabeza para buscar algo, pero cuando quedó en el aire yo también quedé en el aire y se estrelló sobre una ola, entonces el cuerpo entero se cayó sobre un brazo y me dislocó el hombro. Quedé tirado en una racha de 30 nudos con el barco acelerando, con un dolor y cansancio enorme, venía en 40 horas de regata, pero me relajé y cuando el brazo entró en el sitio tomé pastillas antiinflamatorias y lo fui manteniendo. Eso marcó mucho la regata y me hizo bajar un cambio", afirmó Waksman.

Por razones de seguridad, los barcos tuvieron que entrar en puerto cuando las condiciones del océano se volvieron inhóspitas y demasiado peligrosas para barcos a vela tan chicos.

Un buen contingente de barcos entró en un puerto, pero Waksman lo hizo en otro del que estaba más cercano. El uruguayo criticó a la organización del torneo por no tener previsto un reagrupamiento tal como estaba al momento de decretarse la entrada a puerto.

Jean-Baptiste D

Sufrió la dislocación de un hombro

La segunda pierna (o tramo) largará el 29 de octubre y las llegadas al destino final, San Francisco, en la Isla Guadalupe, se esperan a partir del 9 de noviembre en adelante. Este recorrido será de 2.764 millas náuticas, un poco más de 5.000 kilómetros.