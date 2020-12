Raúl Castro: el feminismo, el olvido y la vida después de estar cerca de la muerte

Raúl Castro, ícono del carnaval, fundador de la murga Falta y Resto, y autor de algunas de las canciones más populares del repertorio nacional, fue el encargado de cerrar el ciclo El Legado, emitido por Canal 10, el pasado domingo. "Tintabrava", de 70 años, comentó en los momentos más destacados del programa, su visión sobre el movimiento feminista, los premios recibidos a lo largo de su carrera, su miedo al olvido, y repasó su experiencia cercana a la muerte en 2016, cuando estuvo en el CTI luego de sufrir un paro cardíaco.

‘’El movimiento feminista es una liberación", dijo el murguista. "El movimiento feminista es una revolución que vino a ayudar a la liberación del hombre, en general, del hombre y la mujer. El movimiento feminista es pacifista, es igualitario, solidario; no es agresivo, es mentira; es agresivo lo que muchos de los hombres, inclusive de algunas mujeres, que todavía tenemos la cáscara del machismo muy fuerte y muy dura, hacemos con el movimiento feminista, eso sí, es agresivo. Pero yo creo q el movimiento feminista vino para ayudar y es lo más importante que ha pasado en los últimos tiempos’’.

También habló sobre su identificación con la izquierda, en particular con el Frente Amplio, pero también señaló algo sobre los premios recibidos - y los no recibidos - bajo diferentes gobiernos.

’Yo te puedo decir que las dos veces que fui premiado, fue con el gobierno del Partido Colorado, después que asumió la izquierda, no me dieron nunca más un premio. La realidad habla más que cualquier otra cosa. Pero yo no me quejo, porque no entré a la murga para ganar premios’’.

Castro contó también el origen del nombre de la murga que fundó e integra, Falta y Resto. "En el año 80 se iba a plebiscitar una constitución que supuestamente iba a dejar un régimen cívico militar como le llamaban; militar en realidad. Nosotros no sabíamos qué iba a pasar, porque no se podía ni siquiera hacer publicidad por el NO. Entonces hicimos la murga, porque creíamos que íbamos a tener para mucho tiempo del gobierno militar, y que la resistencia tenía que ser cultural, lo mismo que pienso yo ahora, y el flaco Roberto García, dijo, cuando estábamos buscando el nombre, 'Falta y Resto'; porque es la voz del truco que se da cuando vos tenés el partido prácticamente perdido. Y todos dijimos: 'Ese es el nombre'” .

El carnavalero fue consultado también sobre su mayor miedo. Para él, es el olvido. ‘’Siento que el olvido debe ser el peor de los castigos eternos. Sin embargo, paradójicamente, pienso que todos seremos olvidados algún día’’.

También habló sobre evadir a la muerte, uno de los momentos claves de su vida. ‘’Es una sensación de respeto enorme, de respeto por la vida, de respeto por el más allá y de visualización de lo fugaz que es la existencia humana, del relámpago que somos en la oscuridad de la eternidad’’.

Por último, contó cual desea que sea su legado. ‘’Hacer cantar al mundo, que la gente cante para transformar la realidad en alegría duradera. No la que termina cuando se apaga el tablado; la que queda hasta al otro día, hasta el otro mes; la que dura toda la vida’, dijo Castro.