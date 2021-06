Fernando Pereira: "Actuamos con tanta responsabilidad que cuesta entender las críticas" por el paro

Al presidente del PIT CNT, Fernando Pereira, le resulta difícil comprender la ola de "críticas" que ha recibido el movimiento sindical desde que anunció un paro general previsto para este jueves 17 de junio, como protesta contra "el hambre y la desigualdad". Desde cuestionamientos por parte del Partido Nacional, hasta la postura en contra de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS) y la discrepancia de la Unión de Trabajadores de Cutcsa o los transportistas de COME, la medida recibió distintas respuestas que, en algunos casos, reflejaron preocupación porque el paro trastocara el ritmo de la campaña de vacunación contra el coronavirus y, en otros, simplemente mostraron su disconformidad con la convocatoria.

"La crítica al movimiento sindical surge con una facilidad increíble. Uno dice 'el paro es porque quieren llegar a las firmas de la LUC', pero si quisiéramos llegar a las firmas no deberían subestimarnos, votaríamos un paro de 10 a 2 de la tarde, que es la hora en la que vamos a juntar firmas, y no perderíamos una jornada de trabajo", expresó Pereira este miércoles en entrevista con el programa Punto de encuentro (radio Universal).

Pereira, basado en el comunicado de la central sindical, sustentó que desde un primer momento el PIT-CNT dejó claro que la inoculación en el país no se detendría en ningún punto, a pesar de la protesta. Sin embargo, también dio a entender que, aunque prefería que ningún trabajador de la salud parara, finalmente la mesa resolvió que solo sigan en actividad los servicios esenciales ante el contexto pandémico durante ese día.

“Yo era partidario de que la salud no parara. De todas maneras, lo que se decidió, y me parece inteligente, es proteger todos los servicios de urgencia, emergencia, pacientes covid, pacientes internados y los vacunatorios. Esto da una gran cobertura de atención a la salud en momentos complejos", justificó.

A menos de un día de la movilización, el dirigente dijo que "nunca" vio un gobierno que dijera "este paro es legítimo" y opinó que, a diferencia de otros países de la región, en Uruguay se deberían valorar los recaudos tomados para "evitar aglomeraciones".

"No hemos hecho una sola movilización masiva desde que la pandemia tiene casos importantes. Incluso, cuando no tenía, suspendimos el acto presencial del 1° de mayo (de 2020) y lo transformamos en una caravana para evitar que hubiera aglomeraciones. Hemos actuado con tanta responsabilidad que cuesta entender las críticas", dijo y agregó: "Hubo un exceso de responsabilidad en el Uruguay, (...) donde hemos ido al cuidado de la salud".

Pereira invitó a mirar los ejemplos de las movilizaciones realizadas en los últimos meses en Argentina, Chile, Colombia, Perú y Ecuador para "darse cuenta de la responsabilidad con la que actúa el PIT-CNT" e insistió en que en otras partes del mundo no se toman en cuenta las variables sanitarias para convocar a un paro. "Podríamos haber tomado la medida tradicional, que es la que menos problema nos trae: paramos todos 24 horas y nos vemos al día siguiente. No es verdad que el Ministerio de Salud Pública no pueda reagendar (a los vacunados), de hecho (los) reagendó el 1°de mayo", sostuvo.

En miras al paro general, el dirigente aseguró que los uruguayos agendados se van a poder vacunar y repitió que, al igual que el 1° de mayo, buena parte del mensaje hará foco en priorizar la salud y la vida. También le respondió al presidente de la FUS, Jorge Bermúdez, –a quien dijo conocer desde hace 30 años– que en las pasadas semanas manifestó su preocupación porque el paro afectara el proceso de vacunación contra el covid-19.

"El movimiento sindical tomó la decisión de vacunar, y eso implicaba muchas medidas. Primero, que los vacunatorios tuvieran el personal de salud. Luego, que tuvieran el transporte necesario para llegar a los lugares donde estuvieran los vacunatorios abiertos. (...) No es que resolvimos el mismo día del lío con Bermúdez que los vacunatorios abrieran. Lo resolvimos el mismo día en el que fue anunciado el paro", respondió.