Fernando Pereira, la casa con el baño afuera y el "orgullo de haber sentido frío" para responderle a Gandini

El presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, reivindicó este miércoles su trayectoria de vida por una serie de cuestionamientos del senador nacionalista Jorge Gandini ante las críticas del líder opositor en torno a la situación económica y social del país.

Todo se originó en las declaraciones que Pereira había realizado este martes, en las que insistió en la falta de medidas por parte del gobierno para paliar la carestía. "El país está viviendo una emergencia económica" aseguró en rueda de prensa. Allí hizo referencia a la caída del 9% registrada en mayo en el consumo en pequeñas superficies con respecto al mismo mes del año anterior. "El consumo bajó porque el ingreso de la gente bajó. Los salarios cayeron y no hay una propuesta de recuperación". Pereira también afirmó que 100 mil personas "siguen alimentándose" en ollas populares, todo lo cual demuestra que "hay un modelo que cayó".

"El que está peor es Fernando Pereira" le respondió Gandini entrevistado por Canal 5. "Parece que viviera en una caja, que no supiera lo que pasó en el mundo y qué país nos dejaron", reclamó. El senador nacionalista se preguntó "dónde estaba Pereira" cuando el Frente Amplio dejó el gobierno con 10,7% de desempleo, frente al 7,5% actual. O "dónde estaba" cuando se fueron del Ejecutivo con un déficit fiscal de 5%, el doble de lo que habían prometido, además de haber dejado US$ 1.400 millones más de deuda que "tuvimos que salir a encontrar nosotros para pagar al agujero que nos dejaron".

Gandini cuestionó que Pereira busque permanentemente todo lo que esté mal para echarle la culpa al gobierno. Le pidió que "se mire al espejo" y haga autocrítica. "Que se ponga el overol, usted que se supone trabajador, para ayudar a sacar el país adelante", pidió.

Ante esa situación, el presidente del Frente Amplio optó este miércoles por hacer referencia a algunos aspectos de su vida privada. "Es tanto el odio, el desprecio, el miedo que intentan instigar, que me provoca compartir algunas cosas de mi vida", señaló. "Las tengo guardadas con dolor pero con orgullo".

Según contó a través de su cuenta de Facebook nació en Jacinto Vera, en una casa cuyo baño estaba afuera, en un patio. "El frío muchas me quemaba, aunque rápidamente mi familia me arropaba y me hacían sentir ese calor que genera el abrazo de una abuela", dijo.

Pereira siguió con el relato. Pocos años después destituyeron a su padre, lo que afectó el ingreso familiar y derivó en que, a los 12 años y siendo un "niño flaco" comenzara a vender plantas con un carro. A los 14 ingresó en una fábrica de cueritos de primus y canillas. Empezó en la preparación del cuero, luego continuó en el balancín y llegó a hacer cueros para bombas de agua.

En su siguiente etapa laboral le tocó fabricar tacos de zapatos para la marca Gallarate. Allí estuvo varios meses. Luego pasó por una fábrica de flores de plástico hasta que ingresó a Primaria y a Saint Café. Con esos dos empleos su jornada iba desde las 7 a las 22 horas, según relató.

En paralelo, dijo, estudiaba. Primero en el liceo, luego en la Escuela Superior de Electrónica y Electrotecnia. "Estudié todo lo que pude, por supuesto que me hubiera gustado más", aseguró. "Luego me formé en la Universidad del PIT-CNT, lo que requirió estudios dentro y fuera del país, construyendo un patrimonio cultural difícil de cuantificar", detalló. Por esos tiempos también se dedicó a fabricar bijouterie artesanal, lo que según asegura le permitió sustentarse mejor.

"Fui padre a los 22 años y asumí esa paternidad con responsabilidad y amor", destacó.

Sin aludir directamente a nadie, el presidente del Frente Amplio dijo estar convencido de que, para algunos, personas como él no deberían hacer política. "Lo mismo pensaban en Brasil cuando Lula fue electo presidente del Partido de los Trabajadores", señaló. "Y en nombre de ese odio transmiten que no trabajé nunca, o me pregunta qué hacía cuando aumentaba el desempleo".

La respuesta, obviamente dirigida a Gandini, le informaba que estaba luchando por los trabajadores. "Les enoja que diga que hay una emergencia en seguridad y en economía, con lo que parece estar de acuerdo la mayoría de los uruguayos" dijo, aludiendo allí la encuesta de Cifra difundida este martes.

Pereira adjudicó estos "ataques" a su condición de presidente del Frente Amplio por parte de algunos senadores que, a diferencia de lo planteado por el presidente Luis Lacalle Pou, "son extremadamente duros con las personas pero muy suaves con las ideas", al punto que no lograron todavía plantear cuál es el plan de seguridad pública del gobierno.

"Puedo decir con mucho orgullo que sentí frío, que no tenía todo lo que hubiera querido, que se compraba fiado en el almacén de Batista, pero lo que nunca me faltó fue amor", aseguró. "Voy a a seguir trabajando muchas horas diarias, junto a miles de uruguayos, para que la esperanza le gane al odio y al miedo".