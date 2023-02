Ferrari no renuncia a la SND y dijo que el reto de Alonso tiene “tonos de patoterismo”

El candidato opositor a las elecciones de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Pablo Ferrari, dijo que no va a "tomar la decisión de renunciar" a su cargo en la Secretaría Nacional de Deporte (SND), como se lo exigió este miércoles la Conmebol para que pueda presentarse a los comicios de la AUF fijados para este jueves.

"“No voy a tomar la decisión de renunciar. Primero, yo no estoy de acuerdo con que tenga que renunciar, por un tema jurídico de que no existe incompatibilidad como me quieren decir", dijo en declaraciones a Último al arco de radio Sport 890. "Y segundo porque yo lo tengo que hablar con mi familia, con las personas que me pusieron en ese cargo. No se puede contestar esto como quien contesta un WhatsApp. A horas de la elección, tomar esa decisión. ¿Por qué no lo dicen una semana antes para poder evaluar?".

"Tengo que tomar una decisión: renunciar, perder mi trabajo, explicarle a mi familia porque pierdo mi trabajo... Yo cuando me presenté fui muy bien asesorado, me dijeron que tenía que pedir licencia y la pedí", dijo Ferrari, quien pidió licencia en la SND para hacer campaña de cara a las elecciones.

“Declaré a la Conmebol que si era electo renunciaba al cargo”, señaló. “Antes de postularme nadie me pidió la renuncia”.

El candidato opositor dijo que recibió una carta de Conmebol este miércoles 15 y estaba sellada del 14 de febrero. “Se tomaron 18 días para hacer este mamarracho”, comentó, al mencionar que la carta le llegó un día antes de los comicios, sin tiempo para dar una respuesta, según consideró.

Foto: Leonardo Carreño.

Pablo Ferrari

“Esa primera carta fue un papelón, dicen que soy funcionario público y no es así. Es un cargo de confianza", dijo.

La carta de Conmebol exige que para ser candidato debe dejar su cargo en la SND por ser funcionario público.

“Dicen que soy funcionario público y en realidad soy un cargo de confianza. También dicen que la SND controla a la AUF y el que controla es el MEC (Ministerio de Educación y Cultura). Ese artículo que mencionan está derogado. Ya no existe más", dijo Ferrari en referencia al artículo 16 de la ley 19.828.

Foto: Leonardo Carreño.

Pablo Ferrari

El reto de Alonso

Ferrari también se manifestó con respecto al reto que le hizo el presidente de la AUF y su rival en las elecciones, Ignacio Alonso.

"Estoy sorprendido con el reto de Alonso ahora”, dijo. “Yo en la radio lo invité a debatir ideas sobre el fútbol uruguayo. Es una carta muy fuerte, con tonos de patoterismo, que no le hace bien al fútbol uruguayo".

En su nota, Alonso señala: "Lo reto a participar al Dr. Ferrari en la contienda electoral porque tiene todas las posibilidades de hacerlo si es que quiere llegar hasta el final como insistió tantas veces; incluso, cuando algunos de sus promotores pusieron en duda la continuidad de su candidatura".

"Esto no le hace bien a Alonso tampoco, porque si él está diciendo que me está retando y se cree ganador, pero, no me baje, me están bajando", dijo Ferrari.