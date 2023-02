Conmebol envió una carta a Ferrari: sigue en carrera por la presidencia de la AUF si renuncia a su cargo en el gobierno

La Sub Comisión de Control de la Conmebol envió una carta este miércoles de noche a Pablo Ferrari aclarando los motivos por los que no le otorgó el certificado de idoneidad necesario para ser candidato a presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

"El órgano del cual es jerarca tiene directa jurisdicción sobre la Asociación Uruguaya de Fútbol, sus miembros y sus afiliados", le señaló en la carta a la que accedió Referí.

La "nota aclaratoria" fue enviada al comité ejecutivo de la AUF, con copia a la Comisión Electoral de esa institución.

Ferrari se presentó como opositor al actual presidente de la AUF y candidato a un nuevo período de gobierno, Ignacio Alonso.

Además, le indicó que si renuncia a su cargo de secretario de Deporte de Uruguay, podrá seguir adelante con la candidatura en las elecciones previstas para este jueves 16 de febrero a la hora 18:00 en el Estadio Centenario.

La nota llegó a las oficinas de la AUF el miércoles, después de que Ferrari anunciara en conferencia de prensa: "No me bajo de la candidatura, me bajan".

Ferrari agregó: "Hoy (miércoles 15 de febrero), 17 días después de comenzada la campaña y cuando faltan horas para su término, luego de que la Comisión Electoral de la AUF recibió a los candidatos ya homologados, dio detalles del acto electoral del jueves, hasta se había dado el color de las papeletas para cada candidato y además votó OFI, Audef, el femenino, el futsal, o sea, con el proceso electoral empezado, recibí la notificación de Conmebol en donde me proscribe diciendo que no estoy habilitado. ¿El motivo? Dicen que soy funcionario público, aunque estoy de licencia desde el 26 de enero pasado y tengo un cargo de particular confianza, no soy funcionario público. Me bajaron de la candidatura cuando faltan pocas horas para la elección, no tengo otra forma de definirlo".

Luego de sus de sus declaraciones, Conmebol envió vía mail la siguiente carta a Ferrari y a la AUF.

Carta completa de Conmebol a Pablo Ferrari

"Estimados Sres. Miembros del Comité Ejecutivo,

En función de las declaraciones públicas realizadas por el candidato a la presidencia de AUF el Dr. Pablo Ferrari, la Subcomisión de Control se ve en la obligación de realizar las siguientes precisiones:

1) El no otorgamiento del certificado de idoneidad responde estrictamente a la condición de Secretario de Deporte del Uruguay que ejerce hoy el candidato. El órgano del cual es jerarca tiene directa jurisdicción sobre la Asociación Uruguaya de Fútbol, sus miembros y sus afiliados. Por lo tanto, pudiera verificarse un conflicto de interés violentando el principio de no injerencia política e independencia conforme a las disposiciones de FIFA y Conmebol, atendiendo que en virtud de la Ley Num. 19.828 la Secretaría Nacional de Deportes cuenta con competencias para ejercer de policía administrativa sobre las entidades deportivas y, a tales efecto podrá fiscalizar e incluso imponer sanciones.

Asimismo, el propio Artículo 16 de la citada Ley reza la posibilidad de que el Poder Ejecutivo disponga la intervención de las entidades deportivas a propuesta de la Secretaría Nacional de Deportes.

2) El art. 4° de los Estatutos de Conmebol propugnan por "...c. garantizar la neutralidad en asuntos políticos y religiosos y/o asegurar el principio de no injerencia de terceros y el principio de independencia".

3) Si bien entendemos la dignidad que representa la condición de funcionario público, la Subcomisión de Control de la Conmebol estima que mientras se detente la misma en una Institución que tiene directa jurisdicción sobre la Asociación Uruguaya de Fútbol sus miembros y sus afiliados, ningún aspirante a dirigir una asociación miembro puede ser habilitado en esas condiciones y, en criterio de la Subcomisión de Control de la Conmebol, la licencia no remunerada informada por el candidato, no hace cesar su vínculo como funcionario público de dicha Institución.

4) La presente "No Habilitación" no impide que pueda continuar adelante con su candidatura, aunque necesariamente deba renunciar a ejercer su actual cargo de manera previa a la elección, como forma de garantizar los principios destacados ut supra, especialmente las garantías para las distintas entidades futbolísticas bajo control del órgano del cual es subsecretario. De realizarlo podrá seguir adelante con la candidatura.

Saluda atentamente; José Orlando Montealegre, presidente Sub Comisión de Control."

Decisión de la Justicia

Asimismo, este jueves a la hora 12:00 la Justicia Civil resolverá si se realizan las elecciones de la AUF tras la acción de amparo presentada por 15 clubes que solicitan suspenderlas.

La Justicia citó a la Mesa Ejecutiva de la Liga de Primera División Amateur y a los demandantes, una serie de clubes liderados por Peñarol.

En un largo escrito de 116 páginas, los clubes apuntan a lo que ocurrió el pasado viernes, en la votación de Primera División Amateur, por entender que se realizó en forma irregular y en contra de los Estatutos.

Esta es la carta firmada por Conmebol hacia Ferrari