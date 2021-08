Ferreri, el luchador uruguayo que ganó en Estados Unidos y se acerca a la UFC

El luchador uruguayo de artes marciales mixtas (MMA por sus siglas en inglés), José Ignacio Ferreri, obtuvo una importante victoria este viernes en Washington, Estados Unidos, que lo deja muy cerca de dar el salto a la Ultimate Fighting Championship (UFC).

Radicado en Estados Unidos desde los 8 años, Ferreri le ganó el viernes al estadounidense LJ Huereca en el tercer round por sumisión, logrando el título de la categoría de peso ligero de MMA.

Con esa victoria, el luchador amateur queda muy bien posicionado para ingresar a la UFC, la organización y principal competición del mundo de MMA, en la que pelean los más destacados referentes de este deporte.

Ferreri manifestó que llegar al selecto mundo de la UFC sería “un sueño”, ya que le permitiría tener un crecimiento deportivo y profesional con el que podría ayudar a su familia.

El uruguayo José Ignacio Ferreri le ganó esta madrugada por sumisión en el tercer round al estadounidense LJ Huereca y se coronó Campeón de la categoría Peso Ligero de MMA representando al Camp Warrior Gym, Washington (EEUU).

El título lo deja a un paso de competir en la UFC. pic.twitter.com/AjpVd1OCy9 — Noelia Franco (@noeliafrancoUru) August 14, 2021

“Una de las grandes cosas que me motivan es que yo tengo una hermana de 21 años que se llama Belén que tiene espina bífida. Tuvo de 27 a 30 cirugías, y hoy está viva gracias a Estados Unidos”, dijo antes de la pelea.

A pesar de que se fue de niño a Estados Unidos, Ferreri no olvida sus orígenes y a su familia en Uruguay.

El luchador uruguayo de MMA, José Ignacio Ferreri

“Siempre salgo con la bandera de Uruguay porque acá mucha gente no sabe de dónde sos”, comentó. “Me gusta decir que soy uruguayo, que vengo de un país bien chiquito pero fuerte. Siendo uruguayo para mí es un placer estar en Estados Unidos y representar a mucha gente”, dijo el luchador que ha desarrollado su carrera en los estados de Washington, Idaho y Utah

“Extraño mucho el país, hay muchas veces que pienso que no quiero estar acá, sino en Uruguay, pero al final del día sé que si yo me meto en UFC me va a cambiar la vida en muchas maneras y un día puedo ir a Uruguay a ayudar a mi comunidad y eso es lo que me motiva”, afirmó Ferreri, quien está muy cerca de cumplir su sueño.