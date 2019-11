Ficción y realidad en estas cuatro propuestas para mentes curiosas

Glad you asked

YouTube es una cantera inagotable de contenidos. Desde hace un tiempo a esta parte, la plataforma de videos viene trabajando en la creación de contenidos originales para ofrecer dentro de su paquete de suscripción. Glad you asked es una serie original de YouTube en coproducción con la plataforma de noticias multimedia Vox. Cada semana los usuarios podrán acceder a un nuevo capítulo gratis (se pueden ver de un tirón si estás suscripto a Premium) en el que periodistas se hacen preguntas fundamentales, como por qué lloramos o qué pasa cuando morimos, e intentan responderlas en una formato didáctico y entretenido. Siempre utilizando la voz de los expertos e información rigurosa. Puede verse en YouTube.

Abstract, temporada 2

El diseño está en todas partes. En los lugares más obvios –como la moda o la gráfica– pero también en sitios donde apenas es posible percibirlo. Precisamente, en muchos casos, cuando nadie se da cuenta que está ahí, el diseño alcanza su mayor logro. De eso va Abstract, una serie documental original de Netflix que estrenó su primera temporada hace ya algunos años y que hace pocos meses se despachó con una segunda entrega de seis episodios. A través del relato de un diseñador, cada capítulo recorre cómo funcionan diferentes universos vinculados a la creación. Uno de los episodios más destacados por la crítica en esta segunda temporada es el que cuenta la historia de Ruth Carter, diseñadora de vestuario. Carter se convirtió en un símbolo de Hollywood en los últimos años porque fue la primera persona afrodescendiente en ganar un premio Oscar a mejor vestuario por su trabajo en la película Pantera Negra. Además, es colaboradora cercana de Spike Lee y tiene una visión muy particular sobre el trabajo y la manera de contar historias. Puede verse en Netflix.

Monzón

Después de haber sido éxito en Argentina en los últimos meses, llegó a Netflix la serie que retrata la vida del boxeador fallecido Carlos Monzón y el femicidio de su pareja, Alicia Muniz. Monzón relata en 13 capítulos distintos momentos de la vida del boxeador –sus inicios en el deporte y la seguidilla de títulos de campeón– pero el eje está ubicado en el asesinato de Muniz y la investigación sobre su muerte, ocurrida el 14 de febrero de 1988. Los actores Jorge Román y Mauricio Paniagua interpretan al boxeador, mientras que otras figuras de la serie son Celeste Cid (Susana Giménez), Soledad Silveyra (madre de Alicia Muñiz) y Gustavo Garzón (abogado de Monzón). Puede verse en Netflix y NSNOW

One strange rock

La vida es un fenómeno inexplicable. La ciencia se esfuerza por encontrar los motivos detrás de la existencia de los seres vivos, pero hay elementos en la línea del tiempo que no terminan de entenderse del todo. One strange rock es una de esas series documentales que quiere encontrar respuestas. Con la conducción de Will Smith y el respaldo de National Geographic, cada capítulo acompaña a un astronauta que recorre alguna parte del planeta para mostrar sus maravillas y particularidades. “Voy a contarte acerca del lugar más increíble”, dice Smith al arranque de la serie. Y remata: “Estás caminando sobre él”. Destructiva, frágil y perfectamente calibrada: la vida en la Tierra será la protagonista. Puede verse en Netflix y NSNOW.