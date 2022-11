Filtración sesión secreta: Jorge Díaz defenderá a director de informativos de TV Ciudad en causa judicial

El exfiscal de Corte Jorge Díaz defenderá al periodista y director de informativos de TV Ciudad en la causa por la filtración del Plan de Inteligencia presentado por Álvaro Garcé en el Parlamento. Preve estuvo contratado en la Fiscalía General de la Nación como asesor en comunicación cuando Díaz era fiscal de Corte.

El fiscal de Delitos Económicos y Complejos Gilberto Rodríguez investigará cómo se filtró el Plan de Inteligencia que difundió TV Ciudad luego de que el titular de la Secretaría Nacional de Inteligencia, Álvaro Garcé, lo presentara en el Parlamento en una sesión secreta. El fiscal de Corte, Juan Gómez, dijo en entrevista con Periodistas (Canal 5) que a su juicio el periodista estaba amparado en su derecho constitucional a informar y que es sobre quien lo filtró que pesa la ilegalidad.

Tras una reunión de los coordinadores de bancada de cada partido, definieron el suceso como “gravísimo” en forma unánime, pero existen diferentes interpretaciones según de qué sector político se trate. Convinieron "sugerir" a los legisladores que pongan sus teléfonos a disposición de Fiscalía.

El presidente Luis Lacalle Pou tildó de "sabotaje nacional" la filtración del plan. “Es alguien a quien no le importa el país. Que midió un costo político menor o personal menor”, señaló el presidente en conferencia de prensa, según consignó Telemundo. “Se supone que si alguien se dedica a la política es porque tiene vocación de servicio y si tiene vocación de servicio es porque quiere al país, que haga un sabotaje de este tipo no me parece”, aseguró.

“Hay gente que prefiere perjudicar al gobierno y no se da cuenta de que perjudica al país”, agregó el presidente. “No sé a quién le cabe en la cabeza, sobre todo si esa persona es un dirigente político o gobernante”, remarcó. Por su parte, aseguró que no sabe si el hecho se esclarecerá o quedará sin resolverse. “Quien hace este tipo de cosas por lo general lo hace lo suficientemente bien como para que nadie se dé cuenta”, admitió.