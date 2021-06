Final de City Torque-Peñarol: "Basta de callar y aguantar", escribió Matías Cóccaro

El partido que Peñarol le ganó 1-0 a City Torque, el miércoles en el Parque Franzini por la séptima fecha del Apertura, terminó en polémica. El árbitro Andrés Matonte le anuló dos goles a City Torque, el segundo después de haberlo cobrado. Esto generó la reacción de los jugadores celestes, especialmente de Matías Cóccaro, el más exaltado y que resultó expulsado después de hacerle gestos al cuarto árbitro Pablo Giménez.

Unas horas después, Cóccaro publicó una carta en Instagram en la que dice que tiene claro que su reacción va tener consecuencias y realiza una dura crítica al fútbol profesional en general y por supuesto, a la decisión que tomó el árbitro Matonte que cambió por lo que le dijeron "desde la tribuna".

A continuación, la carta de Cóccaro:

Con esta foto voy a expresar lo que siento, él es mi padre, un tipo muy humilde y laburador que siempre intentó ser el mejor, con defectos y virtudes, él que siempre está, él que me enseñó valorar y me inculcó la pasión por este deporte.

Instagram Cóccaro y su padre, la foto que publicó el jugador en Instagram

Me enseñó que hablar en caliente nunca sirve porque a veces uno dice cosas que se arrepiente, hoy decido expresar lo que siento y estas ganas de no sé, explotar en mil pedazos.

Nunca me metí con el trabajo de otra persona ni mucho menos faltando el respeto pero hoy me sentí de esa manera, que me estaban faltando el respeto y lo peor, al trabajo de uno.

Ser futbolista a veces parece más fácil de lo que es, te levantás todos los días a las 6am para ir a entrenar, llueva, truene, caigan rayos, caigan pingüinos de punta, dejar todo para que el finde cuando llegue el partido estar ahí, para jugar, para respetar al compañero que está en el banco y le gustaría estar en tu lugar, para respetar al hincha, por la familia que dejas tanto tiempo atrás para dejar todo por todos, al final dejas todo por un futuro y un sueño, dejas muchas cosas atrás, cada vez que veo a mis sobrinas están 20cm más grandes y me muero por estar con ellas y poder verlas crecer pero elijo esto, esto que me gusta, también hay más situaciones más complicadas, compañeros que no ven a los hijos por esto, compañeros que no ven envejecer a los padres, compañeros que a veces pierden un familiar y tenés que estar acá, dejás todo por esta pasión pero todo es color de rosa.

L. Carreño Protesta de los jugadores de City Torque contra Andrés Matonte

Tengo muy claro que lo que hice hoy va a tener consecuencias, solo quiero que sea justo para todos, que no quede impune, que sea lo que tenga que ser pero para todos parejos y que el fútbol uruguayo sea más profesional en todo sentido porque afecta a personas que dejan la vida por esto y cuando digo profesional lo digo porque cuando hay personas que se dedican a hablar en la televisión a algunas personas les afecta a la hora de tomar decisiones.

Espero que se haga justicia, el partido de hoy siempre me va a quedar grabado y voy a seguir diciendo que fue un robo.

Lo que hice hoy no fue lo más correcto, di un mal ejemplo por ese niño que se sienta frente a una tele a mirar un partido de fútbol, pero fue mi reacción y no me voy a arrepentir de expresar lo que sentía, me arrepentiré del ejemplo que di pero basta de callar y aguantar que todo sea como algunos quieren, que siempre sean beneficiados, ya no es la primera vez, los jugadores no tienen la culpa, la tienen el entorno que nos rodea y que no deja que esto crezca, que siempre sean los mismos beneficiados. Desde la tribuna cambiaron un designación arbitral, tan bajo se puede caer?

Quizá me cueste dormir durante unos días, pero cada vez que mi cabeza toque la almohada voy a estar muy tranquilo y con la conciencia tranquila, eso no se compra. Y a esos tipos que estaban en la tribuna si tienen algo para decir o quieren aclarar algo, me avisan y nos encontramos, a mi seguro no me hacen cambiar ninguna decisión.