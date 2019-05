Fiscal archivó denuncia de Feola contra Gabriel Pereyra

El fiscal de flagrancia de 2° turno Carlos Negro archivó la denuncia penal presentada por el comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola, contra el periodista Gabriel Pereyra por difamación. La máxima autoridad de la fuerza de tierra había denunciado en nombre de la institución militar al decir que lo había hecho en su “condición de comandante en jefe del Ejército por los agravios a los señores oficiales generales y oficiales superiores del Ejército Nacional”.

En Radio Sarandí, Pereyra había dicho: “Tengo una duda: si este hombre además de atorrante es un cobarde, porque lo que dijo lo dijo con una enorme claridad y ahora se desdijo. Pensé que quedaba un poco de decencia en el Ejército pero a esta altura de los acontecimientos, cuando se excavó en los cuarteles y se sacaron restos de desaparecidos... No le digo que el propio Ejército en dos oportunidades en posdictadura ya reconociera las violaciones en derechos humanos, no le digo que reconozca la frase de su propia fuerza sino la fuerza de los hechos. Si así me siento yo, lo que deben sentir los familiares de desaparecidos no quiero imaginarlo".

Sin embargo, la declaración del periodista por la que Feola decidió denunciarlo fue otra, expresada en el tercer bloque del programa, cuando hizo una reflexión sobre cómo se avanza en la carrera militar. En la carrera militar uno sale alférez, capitán, mayor, teniente coronel y coronel, la carrera militar termina en el grado de coronel; luego para ascender de coronel a general uno ya no necesita ningún mérito, necesita tener un amigo político, un cierto consenso político (…) puede llegar a coronel un anormal perfectamente, pero cuando llega a general hay una responsabilidad del sistema político (…) a este señor (por Feola) lo eligió el presidente Vázquez y tuvo el aval del Senado, es el último de los coroneles que ascendió a general, ahora debió salir a aclarar a través de un comunicado por las críticas recibidas que no pretendió desconocer la existencia de los desaparecidos”.

Por esa razón, para el fiscal “parece claro que Feola no gestiona su denuncia en representación propia y por hechos difamantes relativos a su persona, sino que lo hace como jefe jerárquico de la organización que preside en su carácter de comandante en jefe (…) y por los dichos que afecten a la honorabilidad de la corporación Ejército Nacional”.

En ese contexto, el fiscal consideró que no existe difamación en este caso, puesto que “los dichos del periodista se basan en la información y crítica sobre los sistemas de ascenso en el Ejército Nacional, lo que en ambos casos es absolutamente legítimo tanto en nuestro así como en cualquier estado de Derecho que se precie de tal”. Negro señaló además que “hay una interpretación sesgada del denunciante respecto a los dichos periodísticos”, puesto que Pereyra al decir “anormal” intenta “dramatizar el hecho que el último filtro de los concursos se da en el grado de coronel, siendo el de general un grado al que se accede mediante un aval político”.

El fiscal agrega que “en ningún momento el denunciado expresa que a coronel llegue un ‘anormal’, sino que lo que se plantea es la hipótesis de que si ello sucediera, luego no habría otras evaluaciones más que las puramente políticas. Y en consonancia con ello, el cronista termina poniendo la responsabilidad del nombramiento de los generales del Ejército en el Senado y en el presidente de la República”.

“La temática en definitiva hace referencia a un asunto de evidente interés público” y este es el de “los ascensos y promociones en cualquier repartición pública deben ser absolutamente transparentes, y a la misma vez quedar a salvo de cualquier tipo de clientelismo o ineficiencia, dado que en ellos se juega no sólo la dirección de los dineros públicos, sino la propia orientación de las políticas estatales cuyas consecuencias recaerán inexorablemente en el pueblo”, concluye el fiscal en su argumentación para archivar la denuncia.