Fiscal de Río Branco que omitió indagar red de tráfico de drogas denunciará a subcomisario: "Debería reflexionar y decir 'me equivoqué'"

La fiscal de Río Branco (Cerro Largo), Bettina Ramos, denunciada por un subcomisario por omitir indagar tráfico de drogas y contrabando, salió a dar su versión y anunció una denuncia por difamación al oficial.

A su vez, el fiscal de Corte, Juan Gómez, decidió dar curso a la investigación penal que Ramos se negó a cursar y pidió al Departamento de Depuración, Priorización y Asignación de Denuncias (DPA) que se asigne el caso a un fiscal, dijo el director de Comunicación de Fiscalía, Javier Benech, a El Observador. Gómez también le pidió a la fiscal que en un plazo de 48 horas le presente un informe haciendo sus descargos sobre la denuncia.

En julio de 2020, el subcomisario presentó una denuncia contra Ramos alegando que la fiscal había desechado investigar un caso que involucraba también a varios oficiales policiales del departamento, a políticos y a familiares de la propia fiscal, según informó radio Sarandí este martes.

Ramos, sin embargo, contraatacó con una denuncia al subcomisario, al que acusó de haber incurrido en "falsedades", además de contar con "irregularidades" en su haber.

"En su cabeza está que la fiscal no quiere trabajar con drogas", dijo Ramos a El Observador.

La fiscal afirmó que el policía no solo "se mete" con su trabajo, sino también con su familia al denunciar que algunos de sus familiares están vinculados al contrabando y a la tenencia de armas cuando en realidad "no tienen antecedentes de ningún tipo".

"Parte de lo que me incita a hacer la denuncia es que no solo se mete con mi trabajo, sino con mi familia. Gracias a Dios –y toco madera porque podemos tener en la familia a alguien que no siga las normas y no por eso somos delincuentes– acá no existe ningún Ramos formalizado, investigado o denunciado. Basta con ir al sistema o preguntar en el Ministerio del Interior por la familia Ramos de Río Branco y les va a salir. Es muy fácil decir 'tiene familiares corruptos'; bueno, que los presente", dijo.

Ramos también sostuvo que el funcionario dificultó la tarea de la Fiscalía y dejó "tres o cuatro procedimientos quemados" al parar con una camioneta frente a las bocas de droga y llevarse esposados a delincuentes que eran investigados de forma oculta desde hace varios meses. Según afirmó, tras esos episodios recibió llamados de jefes de la unidad que preguntaban qué hacía "ese loco".

La fiscal indicó que tenía un vínculo cordial con el subcomisario hasta que observó en él ciertas "irregularidades" en los procedimientos, como llevar esposados a los consumidores que detenía. "Tuvimos que hablar varias veces al comando. Eso no se puede hacer. No se pueden violar las garantías a un consumidor porque no es delito", explicó.

"Se lo llevó al despacho en varias ocasiones, se le trató de explicar que no era que no queríamos que él investigara, pero que tenía que trabajar en equipo y sin quemar las investigaciones de los demás. Él venía, escuchaba y a la otra noche hacía peor", añadió.

La denuncia inicial y la versión de Ramos

Desde el Ministerio del Interior dijeron a El Observador que la denuncia que había sido presentada a Asuntos Internos fue derivada a Crimen Organizado. Fiscalía había realizado una investigación administrativa pero no encontró pruebas y se archivó. Ahora que se hizo pública la denuncia, el fiscal de Corte reactivó el caso.

Mientras que el subcomisario acusó a Ramos de haber mentido sobre conversaciones que presuntamente mantuvo con uno de los jueces departamentales para no allanar un domicilio, la magistrada respondió a El Observador que el procedimiento en cuestión no prosperó porque el policía intervino sin autorización utilizando "fuentes de información inadecuadas", que solo generaron más confusión entre las autoridades al "quemar" una investigación previa.

Ramos dijo haber recibido un llamado del policía a las 3 de la madrugada, mientras dormía. En esa conversación, según relató, le manifestó que estaba con un detenido en flagrancia por drogas, refiriéndose a una persona con tres chasquis (dosis de pasta base).

La magistrada relató lo sucedido esa vez: "Lo trae detenido, lo indaga sin autorización fiscal, sin abogado y lo hace confesar que tiene drogas en la casa. Me llama, me pide el allanamiento, me dice que ningún policía de Río Branco puede estar en conocimiento, por la corrupción que se supone existe. Me hace llamar a las 3 de la mañana al jefe de Policía. Coordinamos que desde Melo venga Narcóticos, hacen 100 kilómetros con el equipo. Llegan a Río Branco, planificamos el allanamiento. El señor, como el detenido no le dijo el domicilio, no tuvo la mejor idea profesional que investigar en Facebook y de allí saca un domicilio, a donde pide el allanamiento, por lo cual se llama al juez para avisarle. Al llegar el equipo de Narcóticos especializado que trabaja en el área y conoce sobre esta persona, manifiestan que el subcomisario cometió un error y que existen dos personas con un apellido similar (Vera y Viera); una asociada a las drogas y otra que no".

La versión de la fiscal es que el funcionario se confundió y dio con la dirección de alguien por Facebook de forma equivocada. "Él se confunde, investiga en el Facebook por Vera, no por Viera, y Vera es un cuidacoches que vive en indigencia y le figuraba su último domicilio en las redes. Él pide el allanamiento para ese domicilio, no para la persona que se suponía", comentó.

Ante el entusiasmo del policía, Ramos pidió esa noche a su equipo que verificara su informe, para evitar cualquier contratiempo. El mensaje que obtuvo fue contundente: "'El subcomisario se equivocó y está buscando una casa medio abandonada que era de un cuidacoches'. En realidad, no era la casa de Vera, sino de Viera. Imagínese qué puedo hacer yo; no pedí el allanamiento, obviamente".

En su denuncia, el oficial marcó que Ramos se amparó en una presunta desautorización del juez para no autorizar el allanamiento a la vivienda con narcotraficantes. En respuesta, la magistrada dijo que jamás lo consultó, ya que corre por su cuenta autorizar o no ese tipo de procedimientos, y explicó las razones del caso: "A los tres días (el denunciante) va y le pregunta al juez por qué le negó el allanamiento. Y ¿qué le va a decir? 'a mí no me pidieron el allanamiento'. Averigua con el juez de segundo turno. Y ¿qué le va a decir? 'no, a mí la doctora no me pidió'. Obviamente que no les pedí, porque hubo un error de información".

Por ese hecho, Fiscalía obtuvo información de que dos requeridos internacionales –incluido uno al que se le realizó una extradición–, eran amigos del denunciante, subrayó Ramos. "Tengo una foto de una cantina en la que están tomando cerveza todos y él me pedía información sobre esa investigación. ¿Le voy a dar la investigación a él? No, y no le voy a rendir cuentas. Voy a hacerlo con mi equipo. Lo hice, hicimos la extradición y el tipo fue condenado con siete años de penitenciaría", aseguró.

En relación al episodio que vincula al exministro del Interior, Jorge Larrañaga, y a la fiscal por haber desautorizado un allanamiento en una plantación de marihuana, Ramos dijo que dio ese paso tras una conversación en la que fue consultada y le explicó el trabajo de Fiscalía. "Se le explicó que había 20 puntos que íbamos a allanar, pero que no se puede hacer de un día para el otro. Hay que pedir autorización al juez, saber que (los indagados) están inscriptos en IRCCA, si es un club cannábico, conseguir vigilancia, coordinar drones. Le dije: 'Cuando tenga esa información, la evidencia y pueda llevar adelante ese caso, lo voy a hacer porque está dentro de la investigación'. 'Ningún problema', dijo. Hablé con Larrañaga, me dijo "está perfecto, doctora, usted es la que sigue la investigación; yo confío y haga como tiene que hacer".

Y añadió: "Fue un trabajo de varios meses que se hizo bien. Lo que voy a descartar es la mentira absoluta en la cual (el policía) hace como un cuentito de que Larrañaga vino a allanar acá a Río Branco. Nosotros trabajamos codo a codo con la policía y así lo hicimos (...) Se coordinó conmigo, que dispuse los tiempos. El policía cree que hay que reventar las investigaciones, pero es el tiempo de él y no el de la Fiscalía. Entiende que yo le debo rendir cuentas de lo que hago o no, cuando las investigaciones son reservadas".

En su denuncia, el policía acusó a la fiscal de haberse molestado luego de que él le aportara datos de dos organizaciones de traficantes, entre las que supuestamente estaba implicada una persona a quien ella le alquilaba la casa. Sin embargo, Ramos dijo que eso responde a una "confusión" por parte del subcomisario.

"Yo tuve dos domicilios en Río Branco: uno alquilado a una funcionaria que trabaja en Fiscalía conmigo y otro por la inmobiliaria Muñoz. Él asocia que esa persona que tiene inmobiliaria tiene alguna relación comercial o personal conmigo. Yo nunca le alquilé. Los dos lugares a los que le alquilé son esos y, además a la señora (que el policía señala) le hice varios allanamientos y le formalicé a la pareja por estupefacientes y a la suegra por receptación", justificó la fiscal. "Le incauté un auto brasileño. Se le incautaron algunas plantas, (pero) ella estaba inscripta en IRCCA y se le tuvieron que devolver. Y ¿a usted le parece que yo tengo algún rasgo de no actuar contra esa persona? Decir que yo no investigo a la señora porque alquilo es falso, porque nunca alquilé ni negocié nada con ella. Además, tengo varias intervenciones con la misma".

Consultada por El Observador, agregó que cada hecho expuesto en la demanda está debidamente justificado. "No hay un funcionario subalterno, superior o colega que pueda hablar algo de esta persona (por el policía) en condiciones coherentes", afirmar. "En lugar de denunciar debería reflexionar y decir 'me equivoqué, perdóneme, nos puede pasar a todos", concluyó.