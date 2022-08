Fiscal encuentra “extraño” que Kirma nunca dio la cara y pidió “ayuda” a asesor “honorario” de Cardoso para contactarlos

El empresario Elbio Rodríguez, asesor "honorario" de Germán Cardoso en el Ministerio de Turismo, fue en todo momento el nexo visible entre el estado uruguayo y la empresa Kirma Services, contratada a fines de 2020 para proveer servicios de publicidad digital.

Fue Rodríguez quien presentó la propuesta de la empresa a la agencia Young & Rubicam, encargada del plan de marketing del ministerio). Fue Rodríguez quien, en conversación con esa agencia, modificó detalles de la oferta para ajustarla a las pautas de contratación. Fue Rodríguez a quien debieron acudir cuando Kirma no contestaba los mensajes. Fue Rodríguez el que presentó una fórmula alternativa de pago cuando se supo que la transferencia a la compañía había rebotado.

La Fiscalía de Delitos Económicos, que indaga sobre esa y otras presuntas irregularidades en la gestión de Cardoso, llamó la atención el pasado miércoles sobre el hecho de que el empresario –a quien el exministro había presentado puertas adentro como colaborador en temas de publicidad digital– siempre fue el "nexo" con la empresa de Estonia. Pero le pidió que lo sea una vez más: esta vez para ver si permite a los investigadores acceder a las autoridades de la compañía.

"Es una de las cosas que quería comunicarle: por qué aparece siempre usted como intermediario. ¿Por qué no se franquea el acceso de que sea Kirma la que estableza el contacto cuando se quiere saber algo de Kirma? Escriben ellos, hablan ellos. De hecho le escribieron y no tuvieron respuesta. Eso sí, cuando van por usted, responden. No lo logro entender. ¿Por qué aparece usted como contacto e imagen, pero si usted no sale, no logran conectarse? Me extraña eso, no sé por qué", planteó el fiscal Gilberto Rodríguez el miércoles pasado en ocasión de la comparecencia de Elbio Rodríguez a declarar como testigo en la causa.

Tanto el fiscal como otras integrantes de su equipo insistieron en si, atendiendo a esa "efectividad" para contactarse con Kirma, podía facilitar contactos de la empresa para "ayudar" a contactar a sus principales responsables.

"Quiero ayudar. No es que pueda. Con gusto voy a ayudar", respondió Rodríguez.

Según dijo en su declaración, conoció a representantes de la empresa en una edición de la feria Ice en Londres –una de las más grandes del mundo en temas digitales– y trabajó con ellos en su empresa de juego online Club247.

Consultado sobre las formas en las que se comunicaba con Kirma, Rodríguez dijo que podía facilitar los correos electrónicos de Giorgios Shipillis, accionista de la firma, y Jakub Cerny, media manager de Kirma.

"Jakub no sé si aún sigue trabajando. No tengo problema en pasarles el mail de los dos. O el teléfono que tenía en ese momento", dijo el empresario ante la Fiscalía.

Según supo El Observador, tras su comparecencia facilitó el correo de Shipillis que ya había estado en conocimiento de la comisión investigadora.

"Título personal" vs "propuesta del ministerio"

En su testimonio, Rodríguez reiteró que el exministro Cardoso fue quien lo presentó al entonces director nacional de Turismo Martín Pérez Banchero, junto a quien trabajó como colaborador en el diseño de un nuevo plan de marketing. Pérez Banchero había declarado en Fiscalía que siempre vio a Rodríguez como un asesor honorario de Cardoso y que fue en esa condición que incluso había llegado a destacar su colaboración y su paso por el ministerio.

De todos modos, el exdirector nacional de Turismo dijo que lo sorprendió conocer a través de la prensa el rol que Elbio Rodríguez tuvo en el acercamiento de Kirma como intermediario privado.

Ante el fiscal, Rodríguez reiteró su versión de que presentó la oferta de Kirma para "acercarse" a Young & Rubicam –algo que la agencia ha controvertido públicamente– y adujo que lo hizo "a título personal", tiempo después de haber culminado sus "colaboraciones" y sin involucrar a Cardoso.

Ese argumento contrasta con la valoración que hace la agencia Young & Rubicam, que ya en la etapa de la comisión investigadora había afirmado que la propuesta de Kirma presentada por el empresario suponía una propuesta del propio ministerio.

De hecho, según supo El Observador, en su comparecencia ante Fiscalía, la agencia Young & Rubicam planteó que las propuestas provenientes de Elbio Rodríguez eran asumidas como del propio ministerio, ya que la relación con el empresario se daba en ese marco y se lo consideraba un "asesor" de la cartera, además de que la gestación de la oferta de Kirma involucró también la participación activa del adscripto de Cardoso, Daniel Reta.

La contratación de Kirma se gestó en los últimos días de 2020, en un contexto en el que la agencia y el Ministerio de Turismo ultimaban los detalles de la asignación de los créditos disponibles para asignar en publicidad digital. Si esos créditos no se utilizaban antes de fin de año, los recursos volvían a Rentas Generales.

Entre la agencia y la cúpula de la cartera acordaron entonces realizar compras directas por aproximadamente 700 mil dólares, con el argumento de que la publicidad digital podía administrarse durante todo el año siguiente en función de la evolución de la pandemia, y no solo durante el verano.

Para ello se distribuirían las contrataciones entre empresas del rubro.

Desde la agencia previeron en principio contratar a Cisneros Interactive (con la exclusividad de la pauta en Facebook para América Latina) y a Xaxis, una plataforma de publicidad programática que utiliza inteligencia artificial y se ofrece a los clientes de Young and Rubicam, de la que es propiedad.

Pero a esas dos propuestas se sumó la de Kirma por iniciativa de Elbio Rodríguez.

Bien temprano en la mañana del 22 de diciembre, en el marco de análisis de las posibles contrataciones, Rodríguez envió a Álvaro Moré (director de Young & Rubicam) un documento con una oferta de otra compañía distinta, que proponía un servicio de publicidad digital direccionado a argentinos.

–¿Esta propuesta la pide entrar Daniel? –preguntó el director de Young, en referencia a Daniel Reta, adscripto de Cardoso, según los mensajes que reconstruyó El Observador en su momento.

–La idea era que Daniel entrara otra. Serían dos. Podemos darle los valores que tú quieras –contestó Rodríguez.

Un día después, tras intercambiar sobre algunos detalles, Reta envió a la agencia un borrador que no mencionaba ninguna empresa en particular, pero incluía un punteo de servicios como Native Ads y Google Display que serían luego parte de la propuesta de Kirma.

A las 20:42 de ese día, Moré volvió a contactarse con Elbio Rodríguez:

–Daniel recién mandó la propuesta y no tiene nada que ver con lo hablado.

–Dime qué le cambio. Le dejo solo Google. Era para que tuviera un poco de todo pero es editable –respondió Elbio Rodríguez.

Desde la agencia se planteó en ese momento que el principal "problema" era que se incluía un precio por mes, y no un monto anual como era usual para las ofertas digitales. También se advertía que tal como estaba planteada superaba el monto acordado.

Cuando la versión final de la propuesta quedó lista, Rodríguez también se la trasladó a Reta para que la ingresara formalmente.

“Disculpas”

Al ser consultado sobre si había puesto en conocimiento al entonces ministro, Elbio Rodríguez respondió: "No. ¿Y saben una cosa? Hoy pasado el tiempo, quizá el error de mi parte fue no haberle dicho a Cardoso. No se lo dije porque me parecía que era comprometerlo en algo".

Sobre ese punto se detuvo particularmente Jorge Barrera, abogado de Cardoso.

Jorge Barrera: Usted en ese tiempo, ¿tenía alguna relación no ya funcional, sino de aporte, de trabajo, de línea de trabajo o acción con el Ministerio de Turismo?

Elbio Rodríguez: No, doctor.

Jorge Barrera: Usted no tenía línea de trabajo pero sí conocimiento personal con el ministro. En ese marco, ¿no se le ocurrió comunicarle a Cardoso? No ya funcionalmente sino en el marco de relación de amistad. Decirle: mirá Germán, estoy presentando esto en la agencia, mirá que como yo estuve vinculado a vos, para que no se malinterprete, o no haya ninguna suspicacia, te quiero alertar a vos antes que nadie que estoy manejando esta oferta. ¿Usted eso lo hizo?

Elbio Rodríguez: No.

Jorge Barrera: ¿Por qué?

Elbio Rodríguez: Quizá fue un error. Hoy asumo mi error que quizá debería haberlo hecho. En mi cabeza, no era lo que en ese momento me parecía lo más acertado. Pero también no es menos cierto que la relación que tenía el señor (Álvaro) Moré (director de Young & Rubicam) con el señor Cardoso cuando yo presento eso lo podía haber llamado y preguntado. No sé si lo hizo o no. Pero podía haber consultado.

El "asesor honorario" dijo que incluso le pidió "disculpas" a Cardoso por –según su versión– no haberlo puesto en conocimiento del asunto. "Obviamente hubo varias charlas sobre esto. Esto fue una pregunta puntual. Yo le pregunté: ¿a ti alguien de la agencia te consultó sobre esto? Me dijo que no. De nuevo, yo me disculpé con el. Yo entiendo que mirando en retrospectiva yo presenté algo de privado a privado. Quizás el hecho de que yo haya estado llevó a una malinterpretación", afirmó.

Acceso a datos del ministerio

En su comparecencia ante Fiscalía, Elbio Rodríguez confirmó que accedió a la carpeta de Google Drive denominada Grupo Roma, en la que jerarcas del ministerio compartían información sobre las campañas y otras propuestas de marketing. Rodríguez argumentó que la mayoría de la información allí manejada era pública, aunque señaló que de su parte subió cotizaciones privadas, como una consulta a Canal 4.

Por otra parte, Rodríguez admitió que recibió una clave del ministerio para ingresar al Sizmek, sistema de Amazon que permite hacer el seguimiento del corrimiento de las campañas publicitarias, aunque adujo que nunca lograron entrar.

"En un pedido de informe de los denunciantes, el ministerio contestó que 'la clave de acceso Sizmek fue facilitada al señor Elbio Rodríguez el 8 de julio de 2020 via whatsapp luego de que la solicitara y tras consultar con el entonces director nacional la autorizacion para remitírsela'", planteó el abogado del Frente Amplio, Hernán Bello.

"Es correcto", respondió el empresario.

"¿Entonces tenía usted acceso?", consultó el abogado.

"No, no tenía. Y voy a explicar por qué. La clave de acceso viene acompañada de un número de verificación. Yo no tenía ese número de verificación, o sea que nunca lo utilicé, dijo Rodríguez.

"Yo lo que pregunté fue cómo controlaba el ministerio. O sea, cuál era la herramienta de control para verificar los datos que venían de parte de los proveedores o la agencia. Los datos en ese momento tenían que ver una parte con esto y otra parte con otros métodos de control, y existía esa herramienta. Y digo: bueno está bien, vamos a verla. Pero no fue 'dámela a mí individualmente'. Me la pasan, pero nunca la pudimos abrir", argumentó.