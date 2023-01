La fiscal de Flagrancia Gabriela Fossatim encargada de investigar las diferentes causas que involucran al excustodio presidencial, Alejandro Astesiano, volvió a criticar al fiscal subrogante de Corte, Juan Gómez, luego de que él dijera en La Diaria que la Fiscalía estaba dispuesta a no asignarle más causas para que se concentrara en el caso Astesiano, tal como había hecho en 2022.

"¿Otra vez recibo información del 'arriba' por este medio?", escribió en su cuenta de Twitter, citando a la nota de La Diaria. "Seguramente hay un error de comprensión en el receptor de esta información. Jamás hubo una suspensión de asignación de casos en mi Fiscalía. Todos los meses del 2022 ingresaron los casos del turno", agregó.

"Las condiciones las debe generar la ´cabeza´ y no ser pedidas todos los días por los trabajadores. No es bueno desconcertar al funcionario todos los días por noticias ´inciertas´ que parecerían emanar del superior. No quiero creer que así sea", aseguró.

Gómez le había dicho a la Diaria que Fossati no había pedido la extensión de no asignarle más causas.

Este cruce se da en el contexto que Fossati le transmitió a Gómez que se deslindaba de toda responsabilidad de que el caso Astesiano no avanzara luego de que Gómez le dijera que finalmente ella no sería trasladada a la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos ."Le respondí que tuviera presente que con turnos semanales y 600 y pico de causas, o bien se enlentecería esta investigación, que a mi juicio debería ser priorizada porque parece ser lo que todos reclaman, o desatendería los otros cientos de casos. Que me deslindaba de toda responsabilidad en ese sentido", contó

La justificación del fiscal Gómez –de acuerdo a lo relatado por Fossati– fue que ella "tenía que seguir con el caso más trascendente de los últimos 10 años del país".

Fossati había pedido el cambio de fiscalía amparándose en lo que ella entendió que es una promesa que Gómez le había hecho: en noviembre pasaría a encabezar una fiscalía de Delitos Complejos. Actualmente, ella se desempeña en Flagrancia, que, a grandes rasgo, se ocupa de hurtos, rapiñas, estafas menores, entre otros. Al acercarse la fecha de su supuesto traslado, Gómez decidió que debía quedarse en donde está hasta que culmine el caso Astesiano, lo que generó la molestia de la fiscal.