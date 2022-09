Fiscal Romano dice que no debería haber más clásicos con hinchada visitante

El fiscal de Flagrancia de 9° Turno, Fernando Romano, quien investiga los incidentes de este domingo en el Gran Parque Central, consideró que no deben jugarse más clásicos con hinchada visitante, y señaló que el operativo policial no puede concebirlo como "exitoso" como sugirió el Ministerio del Interior.

Para Romano, el clásico del fútbol uruguayo se debe jugar en el Estadio Centenario siempre o, en su defecto, si los clubes quieren, jugarlo en sus canchas. "La violencia en el fútbol no para, se va incrementando. No sé qué tiene que pasar para decir que no se puede jugar más de esta manera", dijo este lunes a MVD Noticias (TV Ciudad).

"Me sorprende que hayan ingresado esos elementos", señaló Romano respecto a la gallina inflable que mostró la hinchada de Peñarol, banderas, etc. Y dijo: "Yo humildemente no puedo considerar al procedimiento policial como exitoso (...) No hay ninguna persona herida, lesionada, pero pudo haberlo. Quien vio el partido se dio cuenta que estuvo el inflable, hubo fuego, hubo daños, hubo pedreas".

Agregó: "Es otro evento más de violencia, lamentablemente en un clásico. En este caso fue importante lo que sucedió dado que hubo un operativo de más de 600 funcionarios policiales. Uno se pregunta cómo pudieron haber ingresado banderas alusivas a la muerte, y también un inflable. Eso no tiene, para mí ahora, ningún tipo de explicación".

Romano comenzó este lunes la investigación sobre los hechos que ocurrieron durante y luego del partido.