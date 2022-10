Fiscalía investiga si incendio en hotel del Mides fue intencional o un accidente

El incendio de este lunes y la muerte de la mujer de 31 años en el Hotel Aramaya son investigadas por el fiscal de Flagrancia Diego Pérez. En entrevista con El Observador, Pérez aseguró que lo primero que debe constatar es si el caso se trató de un accidente o un hecho intencional. De tratarse de la segunda hipótesis, el caso pasará a la Fiscalía de Homicidios.

Pérez indicó que la principal hipótesis que maneja Fiscalía es la de un "hecho accidental", pero todavía no descartan ninguna teoría. Esta hipótesis es compartida por el director de Bomberos, Ricardo Riaño, quien indicó que será clave para llegar a algunas conclusiones "las declaraciones de las dos primeras personas que intentaron extinguir el foco" y ver qué muestran "las cámaras del lugar".

Al haber una mujer fallecida, la investigación fue declarada reservada por Pérez. Además de la víctima, dos hijos de ella permanecen en CTI, un hombre está internado estable en el Centro Nacional de Quemados (Cenaque), y dos mayores y cuatro menores se encuentran en observación en el Hospital Pereira Rossell, reportó el Ministerio del Interior en un comunicado.

El edificio afectado no cuenta con la habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos, pero la Intendencia de Montevideo no clausuró el local porque el trámite de su permiso estaba en curso, y porque contaba con los insumos necesarios para prevenir incendios, reportaron fuentes de ambos organismos a El Observador.

Pérez aclaró que el no contar con habilitación no es directamente vinculante a un delito penal: "Si no tiene incidencia en el resultado no tiene responsabilidad penal".

Luego de contar con "las pericias pertinentes", como la "situación de las personas" y los "registros fílmicos" ya incautados, se tomará la declaración de "quienes hayan dispuesto la contratación del hotel" y sus ocupantes, concluyó el fiscal de Flagrancia.