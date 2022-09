Nacional reconoció que entraron hinchas a tribuna de Peñarol y fiscalía ordenó a Científica que recopile cámaras del Parque Central

Un equipo de Policía Científica irá a revisar y extraer información de las cámaras del Parque Central y del soporte informático para intentar determinar cómo se dio el ingreso de hinchas de Nacional a la tribuna de Peñarol en la noche previa al partido clásico, dijeron fuentes de la investigación a El Observador. En los alrededores del estadio hay cámaras del Centro del Comando Unificado, del Ministerio del Interior, y hay otras al estilo domo que giran 360 grados que captan la tribuna Scarone.

De esa forma, intentarán individualizar a los hinchas que engrasaron el alambrado de esa tribuna, donde se recibió a la parcialidad aurinegra. Nacional reconoció en la tarde del martes que permitió el ingreso de hinchas tricolores el viernes 2 antes del clásico del pasado 4 de setiembre y que no los registró.

“Lamentablemente no estamos en condiciones de proceder de acuerdo a su solicitud, debido a que Nacional, tratándose de personas que se movilizan invocando su condición de hinchas y se ofrecen a realizar tareas determinadas, no las registra debido a que pertenecen a una masa de gente que invoca actuar como “voluntarios” y no son funcionarios del club por lo que institucionalmente no los registra”, dice el comunicado de los tricolores.

Fuentes de Nacional señalaron a El Observador que el equipo de Policía Científica aún no le comunicó en qué fecha va a hacer la revisión, pero informaron que el material de las cámaras se borra automáticamente cada determinada cantidad de días de grabado, que en este caso ya transcurrieron. Será el equipo policial quien deberá determinar si esa información se puede recuperar.

En entrevista con Quiero Fútbol (Sport 890), el fiscal del caso, Fernando Romano, dijo que se sorprendió cuando Montevideo Portal informó que los videos habían sido eliminados y que solo existían capturas de pantalla. "Me generaba muchas dudas en relación a qué era lo que estaba dispuesto a entregar, el portal había dicho que los videos no existían más", señaló y expuso que le ratificaron que se iba a poder acceder al material.

La Comisión de Apelaciones de la AUF autorizó este martes a Nacional a presentar un recurso de apelación por los incidentes que se registrados en el partido. Tanto Nacional como Peñarol fueron sancionados con dos partidos de locatario sin público después de los incidentes provocados por hinchas de ambas instituciones, pero mientras el club aurinegro acató el falló, el tricolor decidió apelarlo.

La comisión, sin embargo, no accedió a la medida cautelar de suspender la pena mientras transcurre la apelación. "Lo que hizo la comisión fue admitir que puede ser estudiado el caso en segunda instancia y ver si es posible aceptar la revocación total o parcial de la resolución", dijo el delegado de Nacional Enrique Campos.

Pedirán información a Migraciones sobre brasileños

La fiscalía que investiga las irregularidades en el partido clásico entre Peñarol y Nacional pedirá a la Dirección Nacional de Migraciones los datos de todos los ciudadanos brasileños que ingresaron al país ese fin de semana para intentar individualizar a los hinchas de Gremio que ingresaron al partido, según supo El Observador.

El fiscal Fernando Romano investiga la presencia en la tribuna de 20 hinchas de Gremio –informó MVD Noticias–, entre ellos, el que apareció vestido de mameluco blanco y lanzó piedras hacia la tribuna de Peñarol. Además, los investigadores cuentan con fotos de hinchas de Gremio festejando con otros de Nacional el 5 de setiembre. Sospechan que ingresaron con entradas de socios, puesto que la parcialidad de Nacional se agotó en la venta solo para ellos. También se halló una bandera del cuadro brasileño en las lingas con las que se levantó la gigantografía de Santiago "Morro" García.