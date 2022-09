Posibles sanciones a Nacional y Peñarol por incidentes del clásico: ¿cómo está integrada la Comisión Disciplinaria?

La Comisión Disciplinaria de Primera División de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) será la que resuelva este miércoles las sanciones por los incidentes en el clásico del Torneo Clausura, que Nacional y Peñarol jugaron el domingo 4 de setiembre en el Gran Parque Central.

La sanción del tribunal está enfocada en el cierre de cancha para los dos equipos y la diferencia entre los integrantes de la Comisión radica en la cantidad de partidos a puertas cerradas que le aplicarán a los dos clubes.

Dicho órgano está integrado por representantes de seis clubes y uno de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales.

Las instituciones cuyos delegados forman parte de la Comisión son River Plate, Defensor Sporting, Wanderers, Nacional, Peñarol y Rampla Juniors, más el miembro de la Mutual.

Sede de la AUF

¿Cómo está la votación para aprobar o no el fallo?

Según contó este miércoles el presidente de Nacional, José Fuentes, los representantes de River Plate, Defensor Sporting y Wanderers votaron para que tricolores y aurinegros sean sancionados con dos partidos, según dijo a 100% Deporte de radio Sport 890.

“Tres personas, que según los que me dicen son los que votaron y uno vota doble, nos van a sancionar dos partidos. Porque el de la Mutual no votó porque no tiene el certificado de idoneidad”, señaló el titular tricolor, quien criticó la posible sanción que recibirán.

El delegado que vota doble es el representante de River Plate, al tener esa potestad por ser el presidente de la Comisión.

“No dejan de ser cargos políticos los que resuelven esto, son representantes de River, de Defensor y de Wanderers”, señaló Fuentes, quien dijo no saber los nombres de los integrantes de la Comisión.

“Si se abstiene de votar (el de Defensor) el fallo no sale y la fecha que estamos suspendidos es con Defensor Sporting”, agregó, en referencia a que uno de los partidos sin público sería ante los violetas.

Nacional, Peñarol y Rampla Juniors no aprobarían la sanción.

Consultado sobre lo que le dijo el delgado tricolor en la Comisión, Fuentes señaló: “Lo que me dicen es que la votación estaba empatada y el representante de River, por ser el presidente, tiene voto doble y va a definir la sanción”.

Fuentes agregó que "nadie entiende" por qué Nacional y Peñarol recibirán la misma sanción, cuando considera que sus hinchas violentos cometieron actos diferentes. “Porque es lo políticamente correcto”, agregó, irónicamente. “Lo que hacen es lavarse las manos”.

“Tres señores determinan de atrás de un escritorio todo esto”, indicó.