Fleteros quieren llevar a Ancap ante la Justicia por accidente en La Tablada

La decisión del Poder Ejecutivo de decretar la esencialidad en los combustibles significó el punto final a la situación de desabastecimiento ocurrida en los últimos días, pero no parece representar el cierre definitivo del problema de fondo, que es la falta de mantenimiento en la planta de La Tablada.

La paralización por parte de los transportistas se resolvió el jueves de la semana pasada después de que un empleado de 45 años –que ya fue dado de alta– tuviera un accidente en su mano mientras trabajaba, que derivó en su internación en el Banco de Seguros.

Este miércoles, los trabajadores y el gobierno volverán a verse las caras en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), una instancia que los gremios aprovecharán para dar a conocer sus reivindicaciones. Tanto desde la Federación de Ancap (Fancap) como desde la Unión de Trabajadores del Transporte de Combustible (UTTC) reconocieron a El Observador que existe un deterioro en La Tablada que obedece a la falta de inversiones, aunque expresaron sus matices acerca de la gravedad de la situación. Desde el gobierno reconocen la existencia de fallas, las cuales aspiran a corregir en el marco de este grupo de trabajo.

El vocero de la UTTC, Óscar Benavides, dijo que “las autoridades no quieren invertir en mantenimiento” y que hace seis años que están reivindicando por mejoras. Según Benavides, los problemas en La Tablada pueden resumirse en dos: por un lado el hecho que inició este último conflicto, que es que se caen los caños con los que se cargan los camiones, lo que puede provocar lastimaduras a los trabajadores, mientras que por otra parte las bombas que disparan el combustible no funcionan correctamente y generan derrames. De hecho, este lunes, mientras el gobierno tramitaba la esencialidad, una bomba falló y se produjo un derrame de dos mil litros de gasoil, reveló Benavides. “Es algo habitual, no sé cómo no han pasado cosas más graves. La esencialidad no cambia porque siguen sin hacer nada en la planta”.

Benavides dijo que el gremio está dispuesto a denunciar a Ancap ante la Justicia en el marco de la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial. El dirigente señaló que todavía no había hablado con el trabajador que resultó lastimado y que la decisión final iba a ser suya, pero que desde el sindicato “alentaban” a que “hiciera la demanda”.

Los reclamos vinculados a la seguridad en la principal distribuidora de combustibles de Ancap vienen de larga data y de hecho, hace dos meses la UTTC había realizado un paro de 24 horas en reclamo por mejoras en la planta, mantenimiento adecuado y la falta de presupuesto asignado. En ese entonces, el gremio denunció que las instalaciones de La Tablada "están quedando muy deterioradas con mantenimiento mínimo".

El presidente de Fancap, Gerardo Rodríguez, dijo a El Observador que la planta precisa un “mantenimiento permanente”. “Nos hemos encontrado con una política de recortes. En La Tablada teníamos un área de mantenimiento de cinco trabajadores pero hace más de un año que son solo dos. En abril firmamos un acta por la cual Ancap se comprometió a llenar las tres vacantes, pero hace pocos días nos comentaron que no se iban a llenar, que pensaban contratar a un supervisor y tercerizar para arreglar lo que se rompe, con lo que no estamos de acuerdo”.

Este incumplimiento será uno de los que Fancap pondrá sobre la mesa este miércoles. El sindicato también pedirá que se aumente la guardia mínima de operaciones, la cual es de un funcionario por turno para los veinte puntos de abastecimiento de combustible. “Hay una persona a cargo del control cuando antes eran dos. En esos brazos de carga pueden llegar a estar veinte camiones a la vez, por eso pedimos que vuelvan a ser más. Los recortes en áreas estratégicas atentan contra la seguridad”, señaló.

Los trabajadores también solicitarán que se realice una campaña de concientización en seguridad industrial, la cual fue acordada en el año 2014 y que haya un manual detallado de organización del trabajo, que defina las tareas que tiene que realizar cada funcionario.

Benavides dijo que en los 16 años que lleva trabajando en La Tablada “jamás” vio una inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, y que “para hacer show” el viernes fueron "una cantidad”. “No conviene un informe de seguridad porque si hacen algo enserio tienen que cerrar la planta. La enfermería es una lástima, no tiene nada”, agregó. El Observador consultó a la Inspección General del Trabajo acerca de la cantidad de inspecciones realizadas en los últimos años, pero desde la secretaría se informó que no era posible brindar los datos porque los mismos estaban siendo procesados.

El vocero reconoció que nunca presentaron denuncias formales porque no tienen “infraestructura” que se los permita aunque dijo que han denunciado “públicamente” desde hace años y que incluso se han reunido con los distintos directorios de Ancap, los cuales no han considerado sus reclamos.

Al comunicar la esencialidad, la ministra de Industria, Carolina Cosse, dijo que la seguridad era una “prioridad” para Ancap y que los “sistemas” eran “mantenidos constantemente”, lo que fue rechazado por los trabajadores. “Seguiremos vigilando los temas de seguridad, que es lo principal”, sentenció la ministra.

La preocupación por la seguridad en La Tablada también estuvo en discusión hace un año, cuando el diputado por el Partido Comunista, Gerardo Núñez, realizó un informe ante la Comisión de Trabajo del Parlamento en el que aseguró que no había técnico prevencionista asignado a la planta, “ni inducciones de seguridad para los trabajadores, exceptuando algunos casos concretos”.

Dos semanas después, la presidenta de Ancap, Marta Jara, contestó que había un técnico prevencionista asignado a La Tablada, pero que al tener a su cargo áreas de logística, “no está permanentemente presente en la planta”. “Regularmente asisten a dicha planta inspectores de seguridad, recorridas, ejercicios y simulacros de emergencia. Se han realizado también consultorías al respecto para evaluaciones de riesgo y proyectos de mejora”, sentenció Jara.