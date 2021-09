Forbes: estos son los 10 futbolistas mejores pagos de 2021

Todos los años la revista Forbes hace un seguimiento de los ingresos que los deportistas obtienen adentro y fuera de la cancha y crea una lista con los 10 jugadores mejores pagos.

Este año la lista incluye tres jugadores de la liga inglesa, tres de la liga francesa, dos de la liga española, uno de la liga alemana y un jugador que no juega en el fútbol europeo.

En el último mercado de pases, no importó la venta récord de Jack Grealish al Manchester City por 100 millones de libras, ni la llegada de Jadon Sancho al Manchester United por 85 millones de euros. Todas las miradas se las llevaron los mejores jugadores del mundo: Lionel Messi y Cristiano Ronaldo.

Pueden tener sus años pero lo que no pierden es su capacidad de cambiar partidos y de cautivar a los hinchas del fútbol. Mueven equipos, competiciones, ciudades. Al principio era Messi el que llenaba los medios de tráfico con su pase a Paris Saint Germain. Sin poder encontrar su lugar en Turín, Ronaldo decidió volver a revolucionar el mercado de pases y retornó al club que le dio la fama mundial: Manchester United.

En la mayoría de los casos los ingresos de los jugadores se reparten aproximadamente 70% desde el salario del club y 30% por patrocinios y asociaciones con marcas.

1. Cristiano Ronaldo U$S 125.000.000

Cristiano Ronaldo es el jugador que más dinero recibirá en la temporada 2021/22

A los 36 años Cristiano Ronaldo es el jugador de fútbol que más ingresos recibirá en el 2021. Con su llegada a los Diablos Rojos, se aseguró un pago de U$S 70.000.000 entre el sueldo, otras bonificaciones de su contrato. El resto del dinero lo ganará gracias a sus relaciones comerciales con marcas como Nike y su portafolio de empresas e inversiones que incluyen gimnasios, perfumes, ropa y hoteles.

2. Lionel Messi U$S 110.000.000

Lionel Messi quedó por detrás de Ronaldo en lo global pero es el jugador que se le paga más adentro de la cancha

El Barcelona no podía pagar su salario, así que la familia Messi viajó a Francia. Si las reglas de la Liga lo hubiesen permitido, Messi hubiese ganado más en Cataluña, pero la situación lo llevó a París. Allí se encontró con dos compañeros que también integran esta lista: Neymar y Mbappé. De este dineral que hace el argentino, se calcula que U$S 35.000.000 son de afuera de la cancha, por lo que entre él y Ronaldo, Messi es el jugador mejor pagado como jugador de fútbol.

3. Neymar U$S 95.000.000

Neymar sigue a la sombra de Ronaldo y Messi

Neymar se fue en 2017 del Barcelona al PSG para salir de la sombra de Messi, pero cuatro años más tarde, sigue sin poder alcanzarlo ni en el ranking de Forbes. con 95 millones de dólares, el 10 brasilero recibe una gran cantidad de dinero por su nuevo contrato con Puma, luego de ser dejado por Nike tras una denuncia por agresión en un hotel.

4. Kylian Mbappé U$S 43.000.000

Mbappe es la cara solitaria del FIFA 22

La cifra que recibirá Mbappé en esta temporada (que no es poca) podría haber sido un número cercano al doble si hubiera aceptado la propuesta del PSG para renovar contrato hasta el 2024. Sin embargo, el joven francés no lo ha hecho todavía y genera en el cuarto puesto el quiebre más grande de diferencia de un puesto al otro. Mbappé acaba de ser oficializado como el rostro del juego FIFA 22 por segundo año consecutivo; un logro que no se generaba a su edad desde Cristiano Ronaldo.

5. Mohamed Salah U$S 41.000.000

Mohamed Salah

El contrato de Mo Salah está en nuevas negociaciones ya que se termina en menos de dos años y ambas partes están buscando llegar a buen puerto. el egipcio fue parte de la reconstrucción que obtuvo una Champions League y la primera Premier League para los Reds en su historia.

6. Robert Lewandowski U$S 35.000.000

Robert Lewandowski

El polaco que juega en el Bayern Múnich ha sido el dueño de los elogios mundiales, que lo denominan como el mejor delantero central actual del mundo. En la temporada pasada ganó todos los títulos y premios individuales posibles. Sin embargo, no pudo ganar el Balón de Oro (algo que estaba encaminado a suceder) ya que no se entregó por la pandemia.

7. Andrés Iniesta U$S 35.000.000

El único jugador que no juega en Europa aparece en el ranking en el séptimo lugar. La ex estrella y referente del Barcelona y la selección española se mantiene a sus 37 años en el fútbol japonés donde se espera que renueve su contrato por dos años más.

8. Paul Pogba U$S 34.000.000

Paul Pogba

El Manchester United está buscando la renovación del francés hace años y se espera que con la llegada de Cristiano Ronaldo y Raphael Varane, la balanza se corra al lado de la confirmación.

9. Gareth Bale U$S 32.000.000

Gareth Bale

El hombre que prefiere jugar más al golf que al fútbol casi abandona todo, resignando una gran parte de su contrato. Sin embargo, el distanciamiento de Zinedine Zidane del Real Madrid, abrió la puerta para la vuelta del galés. Es con este amor por el golf que se encuentra asociado a la empresa de TaylorMade, que fabrican los palos.

10. Eden Hazard U$S 29.000.000

Eden Hazard

Increíblemente con todas las bromas sobre su peso y su relación con McDonald´s, Hazard tiene una relación comercial con Nike en Bélgica y otra con Nissan que le dejan cerca de 3 millones de dólares por año, el resto sale de su sueldo en Real Madrid por el cual no ha hecho todo, futbolísticamente hablando, para merecerlo.