Forestier arrasó: ganó todas las etapas del Nacional de duatlón y va por el sueño mundial

La foto de Franco Forestier con la cinta de llegada al cruzar la línea de meta se repitió en las últimas semanas. Con siete victorias en las siete fechas, incluida la final, arrasó en el Campeonato Nacional 2021 de duatlón y se proclamó bicampeón uruguayo de la disciplina en la que viene dominando antes y después de la pandemia.

El deportista de 34 años ganó el domingo la final del Uruguayo, etapa definitoria en Montevideo que tuvo al Museo Oceanográfico como base, y voló inmediatamente a España para disputar el mundial que se correrá este fin de semana en Avilés, a 30 kilómetros de Oviedo.

Desde dicha ciudad, aprovechando una pausa obligatoria por causa del mal tiempo, Forestier habló con Referí sobre el reciente campeonato conquistado, lo que le espera en el mundial y su carrera, que comenzó en el atletismo y luego le sumó el ciclismo, para especializarse en la disciplina que combina a ambas y en la que se siente muy a gusto.

Extrañaba el sufrimiento

Como la mayoría de los deportistas uruguayos, Forestier suspendió su actividad competitiva por causa de la pandemia de covid-19 en 2020, se mantuvo entrenando y tuvo como primer objetivo el Mundial de Duatlón 2021.

“Sabía que tenía el mundial en setiembre en Ámsterdam, estaba enfocado en eso y me fui preparando. Se iba a realizar en junio y se suspendió. Y cuando se suspendió le iba a apuntar al de larga distancia, que era un disparate, con 10 kilómetros corriendo, 130K de bici y 30K más a pie”, comentó.

Su especialidad es la modalidad sprint, la que corrió en el Campeonato Nacional, que consiste en 5K de carrera, 20K de ciclismo y 2.5K finales de carrera.

“Y un día el presidente de la Unión de Triatlón de Uruguay, me manda un mensaje para decirme que España se postulaba para el mundial de corta distancia y le apuntamos a ese, aunque el campeonato local aún no estaba armado”, agregó.

“Con mi entrenador, Martín Mañana, le apuntamos a la fecha de España. Entrenaba de tarde en la pista, preparando para correr 5.000 fuerte en pista, y rodaba en bici, pero sin hacer nada específico, solo para hacer kilómetros”, contó Franco.

El regreso del deporte tuvo la vuelta del duatlón con un campeonato que tuvo siete fechas en ocho semanas y en Punta del Este, Durazno, Mercedes, Rocha, Carmelo y Piriápolis, más la final del pasado domingo en Montevideo.

El atleta volvió a competir. “Las primeras dos fechas las sufrí, porque si bien venía entrenado, sentí que me había olvidado la forma en que se sufría”, comentó. “En la competencia eso es importante. La primera fecha gané bien, por un minuto, y llegué bastante acalambrado. En la segunda sufrí más de aire, con un viento fuerte en la pista de Durazno, me había alcanzado una bici y cuando nos bajamos a definir le saqué la diferencia”.

Luego de esas dos fechas, hubo un fin de semana de descanso y reajustó el plan con el profe Mañana.

"Hicimos algo especifico con tres entrenamientos de pista y ahí pasé de correr los 5K en 15:50 y 16:00, a correrlos en 15:30, y en la última fecha en 15:15”, expresó.

En las siguientes etapas también se impuso, con una llegada caminando en Piriápolis, por el cansancio. Pero se recuperó y corrió la final para volver a ganar y ser bicampeón.

Forestier pudo saltearse algunas de las fechas, pero eligió participar en todas. “El campeonato constaba de las mejores tres fechas de las seis primeras y la final. Podía haber corrido cuatro fechas nomás, porque las primeras tres las había ganado, podía haber descansado las otras y volver a la final”, explicó. “Pero quería correr todas por dos motivos: uno, porque tenía ganas después de tanto tiempo sin correr, y la segunda es que al seguir ganando no le daba puntaje de primer puesto al resto, entonces achicaba el margen de error por si me pasaba algo en la final, que sabía que saliendo cuarto me daba para salir campeón”, agregó. “Lo quise hacer así, fue un poco arriesgado sabiendo que se venía el mundial, porque van a ser ocho duatlones en nueve semanas. Pero me siento bien”.

Al Mundial

Luego de asegurar el título, el pasado domingo viajó a España para correr el Mundial de Avilés, donde habrá 1.100 competidores y deportistas de más de 30 países. “Es un circuito totalmente plano en la parte a pie, con tres o cuatros retomes, es para correrlo fuerte”, contó.

Franco ya identificó que tiene un rival francés y uno español de muy buen nivel. "Lo ideal sería irnos dos o tres, y que el grupo perseguidor en bici no se ponga de acuerdo para tirar. Pero esas cosas se conversan en los días previos. Con el francés voy a ir a hablar para ver a qué ritmo corre, es un atleta de pista”, contó. “Y en bici es plano y tiene una subidita de 500 metros, para pisarla, irse y esperar que el grupo no se ponga de acuerdo para tirar”.

El de este fin de semana será el segundo mundial de Duatlón para Forestier, quien fue cuarto en 2019 en Pontevedra. Además de entrenar, el atleta trabaja en la empresa velatoria familiar y por la tarde entrena en la pista y en la bici, tanto en la rambla o en rodillo en su casa, cuando el clima no es bueno.

En la pista a veces coincide con los hermanos Martín y Nicolás Cuestas, con quien tiene un equipo de entrenamiento, el Club de los Camellos, y una amistad de varios años que hoy también tiene un lazo familiar al ser el padrino de Fausto, el segundo hijo de Nicolás.

Los comienzos en el deporte competitivo de Franco fueron en el atletismo, entre 2008 y 2013, en el que fue seleccionado y disputó el mundial de medio maratón de Bulgaria 2012. Luego, dejó hasta 2017. En 2015 comenzó a entrenar en ciclismo, disciplina que le gustaba observar. “Es un deporte que tiene un riesgo importante y mis viejos nunca me quisieron comprar una bicicleta para competir, sí para andar. Hasta que la compré yo y competí, fui campeón nacional master de crono, corrí por Fénix y gané alguna carrera”.

Con esos buenos resultados, empezaron a decirle que sí corría como antes, iba a andar bien en duatlón, hasta que decidió probar en 2018.

“Arranqué mal, porque al pasar de la bici a correr, con impacto, me lesioné todo”, contó. “Y empecé creyéndome que me llevaba el campeonato de taquito, pero me llevaron a palos. La primera fecha, fui segundo, tercero y después, cuando alcancé el primer puesto, no perdí más, hasta ahora. Creo que llevo 15 a 20 carreras ganadas, con dos triatlones que suspendieron el nado y los cuento como duatlón, más el año pasado. Y cuando pincho no las cuento como perdidas, si me ganan que lleguen antes que yo”, agregó.

Además del dua, sigue corriendo en atletismo de fondo, en 5.000 metros pista, donde defiende a Peñarol.

Por la victoria en triatlón

“Hice una temporada sola de Triatlón, y me encanta”, contó Forestier sobre la disciplina que además de la corrida y el ciclismo suma el nado. "Tengo en el debe ganar una carrera de triatlón, fui segundo en una en Carmelo. Pero mientras me quiera dedicar profesionalmente al deporte, sé que me tengo que dedicar al duatlón, porque sé que a esta altura mi nivel nadando nunca va a ser para competir a nivel internacional. Y en duatlón quizás sí”.