Formidable Plaza Angus: 100% de colocación y con suba de valores en todas las categorías

Por Manuela García Pintos, enviada a Punta del Este

Satisfacción y alegría fue lo que sintieron los integrantes de Plaza Rural una vez finalizado su 217° remate realizado bajo un marco muy especial, dado que fue el puntapié inicial del clásico remate de verano que organiza la Sociedad de Criadores de Aberdeen Angus, la 15ª Gala Angus.

La venta fue realizada el viernes 21 en el Centro de Convenciones de Punta del Este. La colocación fue total y los valores fueron mejores de lo pensado.

Hubo destacados ganados SA, pedigrí y generales que el consorcio reunió gracias a la colaboración de los socios criadores de la raza, que dio una calidad excepcional a la subasta.

Álvaro García, presidente de Plaza Rural, comentó a El Observador que si bien el remate fue organizado rápidamente se lograron reunir algo más de 2.500 reses que finalmente fueron subastadas en su totalidad y con un mercado que premió la calidad.

Manuela García Pintos

“Se vendió el 100% y con subas de valores en todas las categorías de hacienda. El mercado premió el trabajo y las filas de ganados excepcionales que había”, dijo.

El director de Ramos & García informó que el ternero promedió US$ 2,67 por kilo, un valor destacado si se tiene en cuenta que en el remate pasado –realizado el 12 y 13 de febrero– el valor medio obtenido por esa categoría fue US$ 2,40. “Si bien eran pocos lotes es un valor realmente destacado”, aseguró.

También resaltó que el valor de la pieza de cría, que hizo US$ 490 el de las vaquillonas de uno a dos años –que al bulto hicieron entre US$ 600 y US$ 650- y el de las vaquillonas de dos años –que cotizaron hasta US$ 800-.

“Son precios que impactan porque después vendimos ganados preñados a US$ 850, US$ 880 o US$ 915”, agregó.

Manuela García Pintos

García hizo especial hincapié en la genética y la clase de ganado que había, dado que se remataron lotes que “normalmente no salen a la venta”.

“Creo que se sigue creyendo en la moneda ganado en este país y se sigue apostando a eso. El productor creció para adentro, porque necesita la hacienda. Va a ser un año en el que el mercado de compra va a seguir superando al mercado de venta porque hay retención por todos lados”, concluyó.

Promedios