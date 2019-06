Formidable revancha de tenernos dio Valdez y Cía

La agilidad de las ventas llamó la atención de los rematadores: los terneros entraban a la pista y el martillo se bajaba con una dinámica impresionante. Eso fue lo que transmitió Pablo Valdez, director de Valdez y Cía, tras finalizar el remate denominado La Revancha del Ternerazo.

El jueves 6 de junio, Valdez y Cía realizó su tradicional venta en donde dispersó unos 2.000 terneros y terneras en el Centro de Ventas Ganaderas Don Tito.

En diálogo con El Observador, el rematador aseguró que fue un remate “muy corto” porque había mucha demanda.

“Como pasa últimamente, los ganados entran a la pista, dan una vuelta y se venden. Y a buenos valores”, relató.

Las ventas –que fueron al bulto– fueron superiores a los valores que marca hoy el mercado. De hecho, hizo referencia a que –sobre todo en lo liviano– no hubo diferencias entre los machos y las hembras.

“Valían lo mismo”, confesó.

El promedio general de la venta fue de US$ 375. Los terneros hicieron un precio máximo de US$ 500 y promediaron US$ 387. Por su parte, las terneras alcanzaron un pico de US$ 550 y tuvieron una media de US$ 342.

Por todo esto, Valdez declaró que hubo una gran satisfacción tanto de parte de los vendedores, como de los compradores, mencionando, a su vez, que la oferta no dio fue suficiente para la demanda que había.

Promedio