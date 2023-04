Fossati sí informó a Leal de los cargos en su contra, concluye informe de Jurídica

El informe de Jurídica de la Fiscalía General de la Nación establece que cuando Gustavo Leal compareció con sus abogados al Ministerio Público el 28 de febrero, la fiscal Gabriela Fossati le informó sobre los cargos en su contra. Según consta en el informe al que accedió El Observador y que fue firmado por Federico Oyhenarte Ogaz fue entre los minutos 3:05 y 5:06 que se lo puso en conocimiento de “los hechos por los cuales está siendo investigado y las razones por las cuales cambió su calidad de testigo a imputado”.

El informe ratifica que la audiencia de formalización es el límite para comunicarle la calificación jurídica del hecho que se le imputa y antes solo existe la obligación de informarle cuáles son los hechos que se investigan, lo que Fossati hizo. También citaron varios pasajes del Código del Proceso Penal que amparan el proceder de la fiscal, a juicio de Jurídica.

Mientras que el denunciante, el abogado Diego Camaño, dijo que “en ningún momento” se le explicó por qué hechos pasó de ser testigo a imputado, el departamento de Jurídica entiende que no. “Eso no surge que haya sido así, todo lo contrario (…) la Sra. Fiscal en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 159 del CPP detuvo el interrogatorio”, determinó, recordando la fecha en la que Fossati lo pasó de testigo a indagado.

De hecho, el texto cita ese momento. Fue el 16 de febrero, cuando Leal compareció como testigo. En el minuto 8:08, la fiscal dijo: “Sabe usted que la situación es vidriosa y yo voy a tener que suspender, si usted no me da un motivo que sea entendible, como usted está obligado a decirme la verdad y no cierra la explicación que me está dando de que fue de casualidad al Chuy (…) puede haber una pretensión de obstaculizar si no hay motivo para ir y yo entiendo que la situación no está clara”.

Más adelante, agregó: “Luego continuamos con el interrogatorio pero su condición va a variar a la de imputado. No me está dando una explicación válida, yo no quiero ni siquiera ingresar porque usted ha hecho manifestaciones de que lo estaban extorsionando y bueno, en realidad está tan vidrioso que a los efectos de otorgarle a usted las garantías, vamos a modificar su situación”.

En otro pasaje del informe, el representante de Jurídica recordó que Camaño advierte que Fossati lo dejó “en situación de indefensión” al no informarle por qué investigaba a su cliente.

“Ahora bien, ante tal invocación –sostiene Jurídica– cabe preguntarse: ¿cuál sería la situación de indefensión? En efecto, compareció oportunamente el denunciante como testigo, en determinado momento de dicho interrogatorio, con el fin de no vulnerar garantías fundamentales se detiene el mismo y se le indica al Sr. Leal que pasa a tener la calidad de imputado (…) sus defensores a su vez acceden a la carpeta de investigación y se menciona la fecha de la citación”, valora Oyhenarte Ogaz.

A su vez, exponen que “llama poderosamente la atención que el denunciante, habiendo tenido acceso a la carpeta de investigación (…) compareciendo a la citación (…) con el objetivo de ‘ser informado de los hechos de apariencia delictiva’ y teniendo urgencia en saber los términos de la denuncia que posteriormente: ‘Se haya desistido de la audiencia solicitada en el juzgado de Gonzalo Arsuaga’”. Eso genera una “situación que resulta cuanto menos contradictoria con el planteo presentado en la denuncia”.

En ese entonces, Camaño había solicitado una audiencia en el juzgado competente en el que manifestó la presunta omisión de Fossati y finalmente se había fijado una audiencia para tratar la cuestión. Pero luego, el abogado decidió presentar la denuncia contra Fossati en Fiscalía y desistió de la realización de esa audiencia.

Por eso Oyhenarte Ogaz se pregunta por qué pidió suspender la audiencia con Arsuaga si todavía no había sido enterado de los cargos por los que se lo investigaba.

La Fiscalía que investiga el caso, que ahora dirige Sabrina Flores, puede continuar con la indagatoria sobre Leal e imputarlo judicialmente o archivar las actuaciones, de acuerdo a la evidencia que encuentre en su contra.

Según supo El Observador basado en fuentes judiciales, Fossati manifestó que hará un planteo formal al Tribunal de Ética del Colegio de Abogados sobre el proceder de Camaño, que entiende que estuvo fuera de lugar.