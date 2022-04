Frank Mitloehner: “Reducir el metano es bueno para el ambiente y para el bolsillo”

¿Por qué se interesó por el impacto de la ganadería sobre el medioambiente?

Soy ingeniero agrónomo y cuando terminé la universidad en Alemania (su país natal) me fui a Texas y me especialicé en la huella ambiental de la ganadería, particularmente en su impacto sobre la calidad del aire. En 2012 hice un doctorado en la Universidad de Davis con énfasis en el impacto de la ganadería sobre el clima, especialmente en el calentamiento global.

Es un tema muy importante y por eso me dedico no solo a la investigación, sino también a la comunicación. Hay muchos académicos que son muy buenos en la investigación pero descuidan la comunicación y eso es muy importante, porque la gente quiere saber de dónde vienen sus alimentos y el impacto que tiene su producción en el ambiente. Antes de que existiera el comité FAO Live –que él presidió– se estudiaba el impacto de la ganadería, pero no de una manera estandarizada y todos los países cuantificaban el impacto de manera diferente, lo que no permitía comparar los resultados. Como el impacto de la ganadería es un tema que cada vez importa más, ese comité se ha encargado de buscar cómo medirlo, cuantificarlo y mitigarlo.

Me interesé por este tema porque lo más importante para mí desde el punto de vista profesional es incidir, tener impacto. No quiero mejorar mi ego, sino incidir a nivel del mundo real, no solo hacer investigaciones y publicarlas, sino de hecho afectar a las políticas y al conocimiento público sobre el sector ganadero.

¿Qué habría que hacer para que haya menos emisión de metano?

Una de las cosas más importantes de mi trabajo es estudiar el impacto de la ganadería sobre el clima, y dentro de eso la cosa más importante es la incidencia de los gases, y el metano es el principal. En general es producido en el rumen del animal. Imaginemos al estómago de un bovino adulto con el mismo tamaño de la bañera de una casa. Ese rumen es grande y contiene microbios y esos son los que producen el metano.

Hay maneras de reducir esas emisiones: podemos hacer que los animales sean más eficientes (que produzcan más carne y más leche a partir de una cantidad determinada de nutrientes ingeridos) o podemos hacer que los nutrientes estén más disponibles. Es decir, o bien cambiamos las pasturas o cambiamos la composición microbiana del rumen para reducir esas emisiones.

"Uruguay tiene condiciones muy positivas para poder reducir la huella ambiental", dijo.

¿Por qué hay que darle atención al tema emisión de metano?

Darle tanta importancia al metano no es correcto, porque los gases como el oxido nitroso y el CO2, cuando uno los emite, quedan en la atmósfera 1.000 años, mientras que el metano queda solamente 10 años, porque hay un proceso en la atmósfera llamado oxidación que lo destruye. A nivel mundial se destruye en la atmósfera prácticamente la misma cantidad de metano que se produce, son cantidades casi equivalentes y eso no se está teniendo en cuenta, porque solo se piensa en la emisión y no en la destrucción.

Eso no quiere decir que el metano no importe, sí importa, y mucho, porque si reducimos sus emisiones estamos ayudando a sacar el carbono de la atmósfera.

En los diferentes sistemas ganaderos es importante reducir el metano porque eso tiene el mismo efecto que plantar árboles. Yo le digo a los productores: ‘Tienen que pensar en el metano como en una pérdida natural de energía. Si sus vacas pierden metano, ustedes pierden energía y no quieren perderla, ustedes quieren producirla. Reducir el metano es bueno para el ambiente y para el bolsillo’.

En California, donde hay leyes muy estrictas con este tema, se implementó un cambio para reducir las emisiones. Antes, en los tambos el estiércol se acumulaba en lagunas al aire libre, por lo que había emisión de gases, pero ahora eso se cubre con plástico y los gases quedan atrapados, así es que se genera el biogas. El 60% de ese biogas es metano, que es inflamable y está lleno de energía. Por eso los productores colectan ese biogas y lo venden en forma de combustible. Ese combustible se usa para camiones, camionetas y ómnibus que ya no necesitan diesel y se llama RNG.

Desde una perspectiva climática este es el combustible más carbono negativo que se pueda tener, y financieramente es muy atractivo. Si en un tambo se sacan US$ 4.000 anuales en concepto de leche por vaca, utilizar su estiércol para producir biogas agrega, por animal, US$ 2.000 por año. Decenas de tambos utilizan este sistema y han reducido sus emisiones de metano en un 30% y lo han hecho con el 3% de las inversiones públicas destinadas a reducir los gases de efecto invernadero.

¿Estima que se podría utilizar esa tecnología en los tambos de Uruguay?

No he visto todavía los tambos uruguayos, pero creo que si almacenan el estiércol lo pueden cubrir y así producir biogas para tener energía. Uruguay tiene condiciones muy positivas para poder reducir la huella ambiental. El sistema productivo es muy diferente al que se utiliza en California, aquí la cría es extensiva y es posible gracias al uso que hacen de la tierra. Con un buen manejo de las pasturas y del agua y un clima positivo Uruguay tiene todas las condiciones para la ganadería.

Es ingeniero agrónomo y en su visita a Uruguay recorrerá varios establecimientos para conocer el campo uruguayo.

¿Qué espera ver al recorrer el campo uruguayo?

Recorreré varios establecimientos mientras esté en Uruguay y creo que veré un sistema de bajos recursos que funciona eficientemente.

Pero si bien todavía no conozco mucho el país, veo que hay ciertas áreas en las que se puede mejorar, como en el manejo de pasturas, en la cría y en el mejoramiento genético. El uso de los recursos es muy bueno y esas son áreas en las que se puede mejorar para tener resultados excelentes reduciendo la contaminación. Es muy positivo que exista la posibilidad de seguir mejorando.

Se reunió con los ministros de Ganadería y de Ambiente, ¿les hizo alguna recomendación?

Aún es demasiado temprano para hacerles recomendaciones. Antes tengo que tener una sensación de cómo es el país y cómo son los establecimientos ganaderos. Definitivamente me ofrecería como recurso para su gobierno para ayudar a los científicos a encontrar las fuentes importantes de emisiones de gases, para así minimizarlas.

Tengo dos oídos, dos ojos y solo una boca, por lo que primero escucho, luego soy muy cuidadoso al observar y después hablo.

Se especializó en estudiar el impacto de la ganadería sobre el clima.