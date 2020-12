Franklin Rodríguez con covid: "Me siento como Carmela, me duele la violencia"

El actor, dramaturgo y conductor televisivo Franklin Rodríguez fue el lunes a los estudios de TNU a grabar su programa Rara Ave con normalidad, sin esperar los resultados de su test de covid-19, que el martes, se supo, era positivo. Desde el canal se aseguró que se analiza sancionar al conductor por no haber respetado la cuarentena preventiva mientras esperaba el resultado de su hisopado.

Según publicó este martes el diario El País, Rodríguez estuvo durante tres horas en el canal para grabar su programa, un late night show que combina humor, música y entrevistas y que se emite de lunes a jueves a las 22 horas. El ciclo se estrenó en octubre y durante esta semana repitió algunos de los programas anteriores.

El director de los medios públicos, Gerardo Sotelo, explicó a El Observador que en cuanto se conoció la situación se aplicaron los protocolos correspondientes, que implicaron la suspensión inmediata del uso del estudio, dos desinfecciones del espacio y de los equipos, y una fumigación previa a la emisión en vivo del programa Periodistas, conducido por Jorge Traverso.

Franklin Rodríguez dio su versión a El Observador. Explicó que una de sus hijas vino desde España a pasar las fiestas, y que a pedido de ella y de su otra hija (que finalmente no vino), decidió testearse, como simple medida de precaución, sobre todo para cuidar a la abuela de sus hijas. "Me hice un testeo el viernes, y el domingo me dio negativo. En ese momento me dijeron que si daba negativo, era negativo. Que un positivo puede ser equivocado, pero un negativo no. Igual decidí hacerme otro, lo pagué, y ese me dio positivo el martes", relató.

El actor y conductor dijo que sábado, domingo y lunes hizo "vida normal" apoyado en ese primer negativo y en el comentario de su prestador de salud, y considerando además que no tenía (ni tiene) síntomas. "No hice cuarentena porque el test me lo hice de forma voluntaria, no tenía ninguna sospecha de que podía tener el virus. Yo tengo que trabajar, no puedo frenar, porque no puedo vivir de sospechas".

"Yo no hice esto por gusto, no hubo tampoco ningún movimiento político. Es más, si me quedaba con lo del primer test, seguía de largo con mi vida normal. Cometí un error si al avisar tarde, pero en cuanto me dieron el resultado positivo avisé a todo el mundo", agregó Rodríguez. "Mi defensa es el primer hisopado, yo no puedo andar desconfiando de que el negativo estaba mal, no quise ocultar nada. Es que no tenía sospechas. Es más, el lunes me tomaron la fiebre en el canal y en el Ministerio de Educación y Cultura y no tenía. No sé ni donde me lo agarré, capaz fue en el ómnibus, que es como me muevo. Y al canal fui porque tenía un negativo anterior", dijo.

"Acá hay una cosa que me duele bastante y es que piensen que uno lo hizo por gusto", dijo. "Estoy muy afectado por la situación, por las cosas que se dicen", dijo el actor en el programa radial De taquito a la mañana (Universal) con la voz quebrada. "Lo que tengo lastimada es el alma por las cosas que se dicen", dijo, y aseguró que fue amenazado e insultado.

En diálogo con El Observador, Rodríguez dijo que se sentía "como Carmela Hontou", y aseguró "me duele la violencia, es como si fuera un leproso o si tuviera Sida".

La semana pasada el sindicato de trabajadores de TNU había señalado que había dos funcionarios del canal que habían estado en contacto con positivos de covid-19 y que seguían "saliendo al aire como si nada hubiera pasado".

Sotelo respondió a través de Twitter que el canal respetó todos los protocolos, que la denuncia estaba motivada por un "clima de tensión generado por el sindicato a raíz de que está en curso una investigación administrativa y esta Dirección se negó a negociar las posibles sanciones que corresponderían de comprobarse la existencia de faltas graves", y que los trabajadores contagiados estaban aislados en sus casas. El sindicato anunció luego que habían elevado una denuncia al Ministerio de Salud Pública.