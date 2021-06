FreePaulo: El movimiento en apoyo al rapero argentino Paulo Londra para que pueda volver a hacer música

Paulo Londra era uno de los nombres en ascenso dentro de la música argentina y de toda la región. El rapero se convirtió en apenas un par de años en uno de los artistas más escuchados de su país, llegando al pico de esa masividad con la canción Adán y Eva, todo un fenómeno en las plataformas de streaming. Sin embargo, desde 2020, el cordobés se ha mantenido en silencio profesional, sin shows, canciones nuevas, ni ningún tipo de actividad. Las razones son legales, y en estos días se ha desarrollado un movimiento virtual en apoyo al artista de 21 años para que pueda volver a los escenarios.

Londra está en un conflicto judicial con los que hasta el año pasado eran sus colaboradores musicales, el productor colombiano Ovy on the drums (Daniel Oviedo) y el empresario Kristoman (Cristian Salazar), con quienes conformó el sello Big Ligas, y de quienes se desvinculó en mayo de 2020. Esa desvinculación vino seguida del inicio de un procedimiento judicial, luego de que Londra los denunciara por la situación en la que firmó su contrato con ellos, y el acuerdo estipulado en él. "Me habían hecho firmar algo sin ver, sin un letrado a mi lado, y sin posibilidad de analizarlo con alguien cercano mío", explicó en ese momento Londra.

Es por ese contrato que ahora el argentino se encuentra bloqueado para seguir su carrera por cuenta propia, ya que la sociedad establecida con Oviedo y Salazar le impide grabar o tomar decisiones profesionales por su cuenta. A pocos días de que el juicio tenga lugar en Estados Unidos, en las redes sociales se ha desarrollado el movimiento #FreePaulo, que ha sido tendencia en Argentina esta semana y al que se han sumado algunos de los nombres más conocidos de la música de ese país.

La cantante folclórica Soledad Pastorutti escribió en su cuenta de Twitter "me siento muy identificada con él. Viví algo parecido, menos grave quizás, pero sé lo que se siente y en ese momento el apoyo de la gente y algunos colegas me hizo muy bien".

#FreePaulo !!! Mi gente se prende con esto? Me siento muy identificada con el… viví algo parecido …menos grave quizás … pero se lo que se siente y en ese momento el apoyo de la gente y algunos colegas me hizo muy bien!!! — SOLEDAD (@sole_pastorutti) June 21, 2021

El trapero Duki compartió el hashtag del movimiento, mientras que el cantautor Abel Pintos publicó "que se dejen de joder a un creativo y talentoso como Paulo Londra y lo dejen hacer, editar y compartir música".

#FreePablo o como cada quien lo quiera decir, pero que se dejen de joder a un creativo y talentoso como Paulo Londra y lo dejen hacer, editar y compartir música. — Abel Pintos (@AbelPintos) June 22, 2021

Este martes, Londra agradeció las muestras de apoyo a través de sus redes sociales. "Les agradezco una banda a todos", comentó en Twitter.