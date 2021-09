Frente a aumento en la propagación de delta, infectólogo insta a "no sacarse" el tapabocas

El infectólogo Henry Albornoz llamó a "no bajar los brazos" y pidió mantener el uso del tapabocas y otros cuidados sanitarios para mantener bajo "relativo control" la pandemia de coronavirus en Uruguay.

Después de una primera ola "muy intensa", visualizó el experto, la situación logró estabilizarse y ahora tiene por delante un nuevo desafío: el comportamiento de la variante delta.

"Todavía nos mantenemos en una situación de riesgo amarillo, tenemos la ocurrencia de algunos fenómenos y el desafío muy importante que es el ingreso de la variante delta", dijo en entrevista con En Perspectiva.

"El llamado es a las personas que no se inmunizaron todavía que no pierdan la oportunidad de recibir la vacuna. (...) Y mantener el autocuidado en todo lo que se recomendó desde el principio de la pandemia. El uso de mascarilla, particularmente en los espacios cerrados, no sacarse la mascarilla si no es estrictamente necesario para cosas como alimentarse o beber líquidos. Me refiero en los ambientes comunes y espacios cerrados fuera del domicilio. Creo que no estamos todavía en situación para pensar que la mascarilla se va a dejar de usar", precisó.

Aunque en otros países el aumento de casos graves producto de delta ocurrieron en personas no vacunadas, Albornoz visualiza que ya se han detectado "pequeños brotes" que pueden inducir a un "cambio en la circulación de la comunidad".

"Esta ocurrencia de pequeños brotes, en general a partir de personas que vinieron de viajes del exterior, puede llevar a un cambio en la circulación de la comunidad", dijo. "El 73% de los casos positivos en personas que volvieron del exterior (a Uruguay) fueron por la variante delta", advirtió y llamó a seguir de cerca la llegada de viajeros, ya que son, a su criterio, "una fuente de ingreso de variante delta que es preocupante".

"Indicios hacia la circulación comunitaria"

En esa misma línea, el científico Gregorio Iraola sostuvo que se han reportado contagios locales de delta, que dejan "indicios hacia la circulación comunitaria" de esa variante. Según dijo, detectó que desde hace un mes y medio el número de R (forma de calificar la capacidad de propagación de una enfermedad infecciosa) ha aumentado a tal punto que en la última semana superó el valor de 1. "Eso sucede cuando la circulación del agente infeccioso está creciendo en una población", explicó a Doble Click, de FM Del Sol.

Iraola subrayó que el alto porcentaje de vacunados en Uruguay deja al país con una cobertura capaz de actuar como un "colchón" para prevenir casos graves. Por eso, remarcó, será importante que las autoridades monitoreen el comportamiento de las muertes y hospitalizaciones durante las próximas semanas.

"Los números más importantes a observar a corto plazo son más bien las muertes y las hospitalizaciones. Creemos que por más que delta circule a nivel comunitario y los casos aumenten, no van a crecer demasiado", sostuvo a la emisora.

"De los nuevos casos que se han registrado (en Uruguay), el 20% son de niños", añadió.

El científico dijo que, a diferencia de otros países, en los que la variante de origen indio se volvió dominante, en Uruguay ese efecto "está retrasado".

"La situación es distinta a lo que ha sucedido en otros países, donde dos o tres semanas después de que se produjeron los primeros ingresos de delta se había transformado en la variante dominante. En Uruguay no ha sucedido o por lo menos ese efecto está retrasado", matizó.