Frente Amplio acusó a Robert Silva de proselitismo e injerencia en las elecciones de ANEP

La bancada parlamentaria del Frente Amplio rechazó este martes las "expresiones proselitistas" realizadas por el presidente del Codicen, Robert Silva. El jerarca había mencionado en un tuit al consejero Oscar Aníbal Pedrozo, que participará en las elecciones de ANEP por la lista 4, de la que Silva fue cofundador, y aseguró que ese espacio era "profesional y verdaderamente plural".

El tuit de Silva fue considerado por el Frente Amplio como una injerencia "en el acto democrático donde se deben dar todas las garantías democráticas para que las y los docentes de todos los subsistemas de ANEP puedan elegir libremente a sus representantes, sin ningún tipo de presión política ni de ninguna otra índole".

Declaración bancadas FA frente a expresiones proselitistas que hizo públicas el Presidente de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), Dr. Robert Silva. pic.twitter.com/g76HUl1hFE — Frente Amplio (@Frente_Amplio) August 10, 2021

La ANEP había escrito un tuit donde invitaba a participar de la asunción del nuevo consejero electo por los docentes, Ademar Cordones Gasparini. Silva citó ese tuit y recordó que Cordones sustituirá a Pedrozo, que renunció para postularse a las próximas elecciones de representación docente en la ANEP. "Ambos electos por la lista 4, un espacio profesional y verdaderamente plural que con tantos docentes construimos en el 2015", expresó Silva.

Un nuevo consejero docente asume en sustitución de Óscar @AnibalPedrozo que renunció para postularse en las próximas elecciones.

Ambos, electos por la @Lista4Codicen un espacio profesional y verdaderamente plural que con tantos docentes construimos en el 2015.

¡Bienvenido! https://t.co/KfHyEpycO4 — Robert Silva García (@RobertSilva1971) August 7, 2021

Ante esta declaración, la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes) respondió y señaló que Silva estaba violando "la Constitución de la República, cometiendo un acto de proselitismo a favor de candidatos que van a competir en las próximas elecciones de la ANEP". Asimismo, citaron otro tuit en el que se ve una captura de pantalla de la cuenta de Twitter de la lista 4, que se describe como "un equipo docente plural encabezado por el Consejero de Codicen, Robert Silva".

El presidente de Codicen , @RobertSilva1971, hace campaña por su propia lista en las elecciones de la Anep, violando la Constitución de la República. pic.twitter.com/Yy4mrou5G4 — ⭕️Fenapes (@FenapesUruguay) August 8, 2021

Por parte del Frente Amplio también se había manifestado el diputado del MPP Sebastián Sabini. Dijo "que sería bueno que Silva borre el tuit" porque estaba violando el artículo 58 de la Constitución de "forma grosera". "Tiene que estar ajeno a cualquier actividad proselitista y no puede hacer un pronunciamiento de ese tipo", aseguró en su cuenta de Twitter. Ese artículo de la Constitución señala que "los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política".

A su vez, Sabini señaló que Silva, al referirse a la lista 4 "'como un espacio verdaderamente plural', sugiere que las otras listas no lo son y busca incidir en la campaña electoral del candidato que era su suplente".

Consultado este lunes por estas acusaciones, Silva dijo que no las compartía y que, según él, no hizo "ninguna declaración de tipo político". "Simplemente lo que hice fue establecer un contexto, en donde un consejero electo renuncia, asume otro, y recordé lo que recuerdo siempre con mucho afecto", aseguró y agregó: "Reivindico y reivindicaré siempre la imperiosa necesidad de trabajar desde la pluralidad, de trabajar con todos pero en particular con los que piensan diferente, porque las diferencias sin duda que enriquecen", aseguró.

"Nunca exhorté a que los docentes voten en la próxima elección y no lo voy a hacer, porque eso obviamente no corresponde", afirmó.